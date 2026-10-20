Con intensos vientos: Meteorología emite aviso de "nubes convectivas con características tornádicas" para sectores de 4 regiones
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
La tarde de este martes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por el "probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas" en sectores de cuatro regiones del país.
DMC emite aviso de nubes convectivas
De acuerdo al organismo, el aviso se origina en la "inestabilidad atmosférica" que afecta a varias regiones del país y estará vigente entre la madrugada y la noche de mañana miércoles 21 de octubre.
La DMC advirtió también sobre la "probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos" como consecuencia de este tipo de nubosidad.Ir a la siguiente nota
Zonas fectadas
Región del Maule
- Litoral.
- Cordillera Costa.
- Valle.
Región de Ñuble
- Litoral.
- Cordillera Costa.
- Valle.
Región del Biobío
- Litoral.
- Cordillera Costa.
- Valle.
Región de La Araucanía
- Litoral.
- Cordillera Costa.
- Valle.
Sistema de alerta meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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