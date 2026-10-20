Lluvia intensa, truenos y relámpagos se registran en Viña del Mar

20 oct. 2026 - 11:35 hrs.

¿Qué pasó?

Una intensa lluvia afecta a Viña del Mar durante la mañana de este martes 20 de octubre, con truenos, relámpagos y fuertes ráfagas de viento que sorprendieron a los habitantes de la ciudad. En un despacho en vivo para Mucho Gusto, la periodista Daniela Valdés describió la intensidad de las precipitaciones y relató que un fuerte trueno hizo vibrar los vidrios de un servicentro.

El panorama cambió rápidamente en la Ciudad Jardín, donde el agua comenzó a acumularse en las calles y el viento movía con fuerza las palmeras del borde costero.

Desde el camino a Las Torpederas, el equipo del matinal mostró las condiciones meteorológicas y los efectos de las precipitaciones, que en pocos minutos aumentaron considerablemente su intensidad.

Jaime Leyton advierte por chubascos intensos que llegarían a Santiago

Durante el despacho, el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, explicó que las precipitaciones registradas en la región de Valparaíso corresponden al tipo de lluvia que se espera para Santiago: chubascos intensos que podrían presentarse junto con episodios de granizo.

El especialista advirtió sobre el riesgo de inundaciones repentinas cuando cae una gran cantidad de agua en un período breve. En ese contexto, la acumulación de precipitaciones puede sobrepasar la capacidad de drenaje de las calles y provocar anegamientos en distintos sectores.

La intensidad de la lluvia ya se refleja en las calles de Viña del Mar, donde el agua comienza a ocupar parte de las calzadas y a extenderse hacia las veredas.

Sistema frontal avanzará desde Coquimbo hasta el Biobío

De acuerdo con lo expuesto durante el despacho de Mucho Gusto, el sistema frontal avanzará por distintas zonas del país, desde la región de Coquimbo hasta la región del Biobío, con precipitaciones que podrían presentarse con fuerza en su desplazamiento.

Ante este escenario, se recomienda conducir con precaución, evitar calles anegadas y mantenerse atento a las actualizaciones de las autoridades y los organismos meteorológicos, especialmente frente a la posibilidad de tormentas eléctricas, granizo y acumulaciones rápidas de agua.