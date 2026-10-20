¿Qué pasa si un rayo cae en un auto? Esto es lo que debes hacer

20 oct. 2026 - 10:07 hrs.

Cuando comienza una tormenta eléctrica, como las que están pronosticadas para la zona central del país por el sistema frontal, permanecer dentro de un automóvil puede ser una alternativa más segura que estar al aire libre.

Existen mitos que puede llevar a confusiones: creer que los neumáticos de goma son los responsables de proteger a sus ocupantes de los rayos.

La protección no depende de las ruedas, sino de la estructura metálica del vehículo. En los automóviles con techo rígido y carrocería metálica, esta estructura ayuda a conducir la descarga eléctrica hacia el suelo, reduciendo el riesgo para quienes permanecen dentro.

Según información de seguridad difundida por organismos especializados, tampoco es necesario mantener el motor encendido para contar con esta protección. Lo importante es permanecer dentro del vehículo y mantener las ventanas cerradas.

¿Qué daños puede provocar un rayo en un automóvil?

El impacto de una descarga eléctrica puede tener consecuencias diferentes según su intensidad y las características del vehículo. Entre los daños más habituales se encuentran las fallas en el sistema eléctrico, la antena, los neumáticos y el vidrio trasero.

En casos más intensos, el impacto puede incluso provocar un incendio y dejar el automóvil inutilizable, lo que representa un riesgo para sus ocupantes.

Por eso, si una tormenta eléctrica sorprende a una persona mientras conduce, es importante tomar precauciones y evitar continuar el trayecto si las condiciones son peligrosas.

Las medidas que debes tomar durante una tormenta eléctrica

Una de las recomendaciones es detenerse en un lugar seguro al costado del camino y permanecer dentro del automóvil, con las manos sobre el regazo. Se debe evitar tocar las manillas de las puertas o ventanas, el volante, la palanca de cambios y los dispositivos electrónicos.

También es fundamental esperar al menos 30 minutos desde el último trueno antes de salir del vehículo, ya que todavía puede existir riesgo de nuevas descargas.

Antes de volver a conducir o abandonar el automóvil, conviene revisar visualmente si presenta daños evidentes. Si hay señales de deterioro importante, es preferible solicitar asistencia.

Estas medidas pueden ayudar a reducir los riesgos, aunque ningún vehículo garantiza una protección absoluta frente a una descarga eléctrica.