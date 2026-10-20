¿Qué hacer durante una tormenta eléctrica? Dónde refugiarse y qué lugares evitar

20 oct. 2026 - 08:27 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este martes, algunas comunas de Santiago despertaron con fuertes tormentas eléctricas que dejaron rayos, truenos y relámpagos. Un evento que se podría repetir durante toda esta jornada en las regiones Metropolitana, de O’Higgins y del Maule, según una alerta emitida por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC).

Por eso, ante este tipo de fenómenos, es importante conocer qué medidas tomar tanto dentro como fuera de casa y cuáles son los lugares que se deben evitar.

¿Cómo protegerse de los rayos durante una tormenta eléctrica?

Lo primero antes de una tormenta eléctrica es revisar el pronóstico del tiempo y mantenerse informado sobre las restricciones impuestas por las autoridades. La regla de oro es la prevención: si hay amenaza de rayos, no salgas al aire libre. Además, los momentos más peligrosos de una tormenta son el principio y el final.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) advierten que, cuando se escuchan truenos, se debe buscar refugio de inmediato. Además, recomiendan permanecer bajo techo durante al menos 30 minutos después del último trueno, ya que los rayos pueden representar un peligro incluso cuando el cielo se vea azul.

El organismo también advierte que se debe evitar el contacto con objetos metálicos durante una tormenta. Si bien estos elementos no atraen necesariamente los rayos, sí pueden conducir electricidad, lo que aumenta el riesgo de sufrir una descarga.

¿Qué hacer durante una tormenta si estás al aire libre?

Si una tormenta te pilla al aire libre sin un lugar seguro para refugiarte, los CDC recomiendan tomar las siguientes precauciones:

Si estás con más personas, sepárense para reducir el riesgo de lesiones por corrientes eléctricas en la tierra y descargas laterales entre ustedes.

para reducir el riesgo de lesiones por corrientes eléctricas en la tierra y descargas laterales entre ustedes. Busca refugio inmediatamente en una edificación sólida y cerrada.

inmediatamente en una edificación sólida y cerrada. Aléjate del agua y los objetos mojados (incluso cercas y postes) porque pueden conducir electricidad.

y los objetos mojados (incluso cercas y postes) porque pueden conducir electricidad. Mantente alejado de crestas, cimas, árboles grandes y aislados, los cables del tendido eléctrico y lugares altos que puedan atraer rayos.

No te recuestes porque los rayos crean corrientes eléctricas en la superficie de la tierra que pueden ser mortales, incluso a más 30 metros de donde cayeron.

porque los rayos crean corrientes eléctricas en la superficie de la tierra que pueden ser mortales, incluso a más 30 metros de donde cayeron. Si no encuentras un refugio seguro, busca una zona baja del terreno y, como última medida, agáchate en cuclillas , con los pies juntos y el menor contacto posible con el suelo.

, con los pies juntos y el menor contacto posible con el suelo. Si estás en auto, quédate adentro con las ventanas cerradas y el motor apagado.

¿Qué hacer durante una tormenta eléctrica si estás en casa?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) y el Ministerio de Salud (Minsal) entregan las siguientes recomendaciones para reducir los riesgos durante estos fenómenos dentro del hogar:

Desenchufar los aparatos eléctricos: Se recomienda desconectarlos antes de que comience la tormenta.

Se recomienda desconectarlos antes de que comience la tormenta. Alejarse de las ventanas: También se aconseja cerrar cortinas y persianas para reducir el riesgo de lesiones si se rompen los vidrios.

También se aconseja cerrar cortinas y persianas para reducir el riesgo de lesiones si se rompen los vidrios. Evitar el contacto con el agua: Mientras dure la tormenta, no te bañes ni te duches y evita utilizar agua corriente.

Mientras dure la tormenta, no te bañes ni te duches y evita utilizar agua corriente. No salir a recoger ropa tendida: Evita manipular tendederos de alambre o realizar tareas en el exterior durante el fenómeno.

Senapred también recomienda asegurar los objetos que estén en patios, balcones o jardines y que puedan ser desplazados por el viento. Esta tarea debe realizarse antes de que comience la tormenta, siempre que las condiciones permitan hacerlo de forma segura.

Todo sobre Tormentas eléctricas