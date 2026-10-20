Emiten alerta por tormentas eléctricas en RM, O'Higgins y Maule: Se registrarían fuertes lluvias en corto período de tiempo

20 oct. 2026 - 07:06 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por la probabilidad de tormentas eléctricas en sectores de la zona central. El fenómeno se extendería desde la madrugada hasta la noche de este martes 20 de octubre, con precipitaciones fuertes en un corto período de tiempo.

La alerta contempla sectores de las regiones Metropolitana, O’Higgins y Maule, debido a una "inestabilidad atmosférica".

La alerta meteorológica, emitida a las 05:48 horas de este martes, identifica la inestabilidad atmosférica como la condición sinóptica asociada al desarrollo de las tormentas eléctricas.

¿Qué zonas podrían verse afectadas por las tormentas eléctricas?

De acuerdo con la información de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el aviso considera los siguientes sectores:

Región Metropolitana: valle, precordillera y cordillera.

valle, precordillera y cordillera. Región de O’Higgins: valle, precordillera y cordillera.

valle, precordillera y cordillera. Región del Maule: precordillera y cordillera.

El período de ocurrencia previsto abarca desde la madrugada hasta la noche de este martes 20 de octubre.

Advierten por precipitaciones fuertes en corto período de tiempo

Entre las observaciones del aviso meteorológico se encuentra la probabilidad de precipitaciones de intensidad fuerte en un corto período de tiempo, en el contexto de la inestabilidad atmosférica que afecta a los sectores incluidos en la alerta.

Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de la Dirección Meteorológica de Chile y tomar precauciones al realizar actividades al aire libre, especialmente en sectores cordilleranos y precordilleranos.

La alerta corresponde al código AA185/2026 y fue emitida durante la madrugada de este martes.