Sistema frontal: Gobierno llama a evacuar viviendas afectadas por el aluvión antes de las 10:00 de este martes

20 oct. 2026 - 00:36 hrs.

¿Qué pasó?

Los vecinos de las viviendas más afectadas por el aluvión del 8 de octubre en San Carlos de Apoquindo, Las Condes, deberán evacuarlas antes de las 10:00 horas de este martes. La medida preventiva se adoptó ante el riesgo de que las lluvias provoquen un nuevo aluvión.

El anuncio lo realizó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, tras una mesa técnica en el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). La evacuación deberá mantenerse hasta que se cancele la alerta.

¿Qué dijo Pavez?

“En la zona de Las Condes que hemos señalado que constituye el perímetro especial, el llamado es que las casas que fueron especialmente afectadas por el evento del 8 de octubre no tengan moradores entre las 10 de la mañana y la cancelación de la alerta”, señaló Pavez.

El sector ya había registrado daños en viviendas, vehículos e infraestructura vial a comienzos de octubre. Ahora, las autoridades mantendrán un perímetro de seguridad en San Carlos de Apoquindo, donde también se prohibirá el ingreso y la circulación de vehículos desde las 10:00 horas y hasta el término de la alerta.

“Se ha dispuesto que entre las 10 de la mañana y la cancelación de la alerta, no podrán entrar ni circular vehículos al interior de dicho perímetro”, precisó el subsecretario. La restricción será coordinada por la Municipalidad de Las Condes, Carabineros y personal municipal.

¿Qué calles comprende el perímetro de seguridad?

La zona delimitada considera sectores de San Carlos de Apoquindo y se extiende por Camino Las Flores, avenida La Plaza, Quebrada Honda, Colina Vista Hermosa, General Blanche y Paul Harris, hasta Camino El Alba, que conecta nuevamente con Camino Las Flores.

El llamado a evacuar se dirige a los residentes de las viviendas afectadas por el aluvión que están dentro de ese perímetro. La restricción vehicular, en cambio, regirá para toda el área delimitada.

Para este martes se esperan entre 20 y 35 milímetros de precipitaciones en la Región Metropolitana.

¿Dónde habrá otras evacuaciones preventivas?

El plan también contempla evacuaciones en sectores de Talagante, Puente Alto y Lo Barnechea. Según informó Pavez, la Delegación Presidencial Regional coordinará las medidas con los municipios.

“Hay tres evacuaciones planificadas para el día de mañana que está coordinando la delegación presidencial regional con los respectivos alcaldes”, indicó.

Los sectores incluidos son:

Talagante: campamento Ribera del Río.

Puente Alto: campamentos Valle Hermoso y El Sueño de Todos.

Lo Barnechea: sectores de Huallalolen, Vaca Muerta y Ninhue.

Las evacuaciones comenzarán a las 10:00 horas de este martes. En Talagante, las autoridades identificaron cerca de 100 viviendas expuestas a inundaciones por su cercanía con un cauce que podría aumentar su nivel debido a las lluvias.

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