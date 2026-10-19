Suspensión de clases por sistema frontal: Revisa las comunas que no tendrán clases este martes
Varias comunas del país tendrán suspendidas las clases este martes 20 de octubre debido al evento meteorológico que afecta a la zona central y mantiene a esos sectores bajo alerta roja.
El Ministerio de Educación (Mineduc) precisó que, al tratarse de una medida dispuesta por el Gobierno central, la suspensión de clases rige para todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media de las comunas señaladas, tanto públicos como particulares subvencionados y particulares pagados.
Comunas de la RM que no tendrán clases este martes
La suspensión de clases regirá en los establecimientos de educación parvularia, básica y media de las siguientes comunas:
- San José de Maipo
- Puente Alto
- Pirque
- La Florida
- Peñalolén
- La Reina
- Las Condes
- Lo Barnechea
- Vitacura
- Colina
Comunas de Coquimbo
- Salamanca
- Illapel
- Combarbalá
- Canela
- Los Vilos
- Punitaqui
- Monte Patria
- Río Hurtado
- Paihuano
- Vicuña
Comunas de O'Higgins
- Mostazal
- Codegua
- Machalí
- Rancagua
- Requinoa
- Rengo
- Malloa
- San Vicente
- San Fernando
- Chimbarongo
- Pichidegua
- Coltauco
¿Por qué se suspendieron las clases?
La decisión se adoptó como medida preventiva ante los informes técnicos que advierten condiciones meteorológicas altamente inestables, especialmente durante este martes, incluyendo la probabilidad de remoción en masas, según Senapred.
Según explicó esta jornada el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, se esperan "chubascos, tormentas eléctricas, vientos, granizos, nieve" y, en algunas regiones, una probabilidad en evaluación de "trombas marinas y tornados".
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