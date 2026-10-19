Suspensión de clases por sistema frontal: Revisa las comunas que no tendrán clases este martes

19 oct. 2026 - 19:06 hrs.

Varias comunas del país tendrán suspendidas las clases este martes 20 de octubre debido al evento meteorológico que afecta a la zona central y mantiene a esos sectores bajo alerta roja.

El Ministerio de Educación (Mineduc) precisó que, al tratarse de una medida dispuesta por el Gobierno central, la suspensión de clases rige para todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media de las comunas señaladas, tanto públicos como particulares subvencionados y particulares pagados.

Comunas de la RM que no tendrán clases este martes

La suspensión de clases regirá en los establecimientos de educación parvularia, básica y media de las siguientes comunas:

San José de Maipo

Puente Alto

Pirque

La Florida

Peñalolén

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Vitacura

Colina

Comunas de Coquimbo

Salamanca

Illapel

Combarbalá

Canela

Los Vilos

Punitaqui

Monte Patria

Río Hurtado

Paihuano

Vicuña

Comunas de O'Higgins

Mostazal

Codegua

Machalí

Rancagua

Requinoa

Rengo

Malloa

San Vicente

San Fernando

Chimbarongo

Pichidegua

Coltauco

¿Por qué se suspendieron las clases?

La decisión se adoptó como medida preventiva ante los informes técnicos que advierten condiciones meteorológicas altamente inestables, especialmente durante este martes, incluyendo la probabilidad de remoción en masas, según Senapred.

Según explicó esta jornada el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, se esperan "chubascos, tormentas eléctricas, vientos, granizos, nieve" y, en algunas regiones, una probabilidad en evaluación de "trombas marinas y tornados".

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