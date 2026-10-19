Suspensión de clases en la RM: Estas son las 10 comunas que no tendrán clases este martes

19 oct. 2026 - 04:43 hrs.

Diez comunas de la Región Metropolitana tendrán suspendidas las clases este martes 20 de octubre debido al evento meteorológico que mantiene a esos sectores bajo Alerta Roja. La medida fue anunciada la noche de este domingo por el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado.

La suspensión, dispuesta por el Gobierno central, incluye a todos los establecimientos de educación parvularia, básica y media de las comunas afectadas, según precisó el Ministerio de Educación (Mineduc).

¿Cuáles son las comunas con suspensión de clases?

La medida regirá este martes en las siguientes comunas:

San José de Maipo

Puente Alto

Pirque

La Florida

Peñalolén

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Vitacura

Colina

¿Qué pasará con el resto de la RM y O’Higgins?

La suspensión aún no se extiende al resto de la Región Metropolitana ni a la región de O’Higgins. Ambas situaciones serán evaluadas este lunes.

"El resto de las comunas de la Región Metropolitana y también de la región de O'Higgins van a ser evaluadas y se tomará una decisión en el día de mañana (lunes), en función de la actualización de los pronósticos meteorológicos", señaló Alvarado.

¿Por qué se suspendieron las clases?

La decisión se tomó como medida preventiva ante los informes técnicos que advierten condiciones meteorológicas altamente inestables, especialmente durante el martes.

Alvarado explicó que se esperan "chubascos, tormentas eléctricas, vientos, granizos, nieve y, en algunas regiones, una probabilidad en evaluación de trombas marinas y tornados".

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