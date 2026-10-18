Ministro Alvarado anuncia suspensión de clases para el martes en 10 comunas de la Región Metropolitana

18 oct. 2026 - 21:22 hrs.

¿Qué pasó?

La noche de este domingo, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, anunció la suspensión de clases para el martes 20 de octubre en las 10 comunas de la Región Metropolitana que se mantienen bajo Alerta Roja por el evento climático.

Gobierno suspende clases en 10 comunas

La medida regirá para las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

"El resto de las comunas de la Región Metropolitana y también de la región de O'Higgins van a ser evaluadas y se tomará una decisión en el día de mañana, en función de la actualización de los pronósticos meteorológicos", agregó la autoridad.

Debido a que la medida se tomó por el Gobierno central, el Ministerio de Educación (Mineduc) precisó que la suspensión corre para todo tipo de establecimientos de educación parvularia, básica y media.

"Condiciones altamente inestables"

De acuerdo al ministro, esta "decisión inicial" se tomó "siguiendo la lógica de prevención" debido a los informes técnicos que anuncian un "fenómeno de condiciones altamente inestables".

Alvarado explicó que el sistema dejará, especialmente el martes, fenómenos como "chubascos, tormentas eléctricas, vientos, granizos, nieve y, en algunas regiones, una probabilidad en evaluación de trombas marinas y tornados".

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