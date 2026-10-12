Amplían suspensión de clases en Las Condes: Revisa cuáles son los 21 colegios y jardines infantiles que no abrirán mañana martes

12 oct. 2026 - 16:47 hrs.

¿Qué pasó?

Con el fin de facilitar los trabajos de remoción y resguardar la seguridad de las comunidades educativas, la Seremi de Educación de la Región Metropolitana anunció la suspensión de clases para el día martes 13 de octubre en 21 establecimientos de Las Condes.

Durante la tarde-noche del domingo, la autoridad había anunciado la suspensión de actividades educativas en 12 colegios de la comuna ubicada en el sector oriente de la RM, los que están situados en las cercanías de la "zona cero" del aluvión del pasado jueves.

Además, durante las últimas horas de este lunes, la Seremi de Educación amplió la medida de suspensión de clases a nueve jardines infantiles, también ubicados en las cercanías de donde se desató la emergencia.

Revisa los establecimientos sin clases en Las Condes

Colegios sin clases el martes

Colegio San Francisco del Alba.

Scuola Italiana Vittorio Montiglio.

Colegio San Francisco de Asís.

Colegio Wenlock.

Colegio Redland.

Colegio Cordillera de Las Condes.

Colegio William Patrick.

Colegio Padre Hurtado y Juanita de Los Andes.

Colegio Cumbres.

Colegio Nuestra Señora de Loreto.

Colegio Virgen de Pompeya.

Colegio San Nicolás de Myra.

Jardines infantiles sin clases el martes

Ganbaru.

Bambú.

Waldorf Gabriela Mistral.

El Otoñal.

Montessori Reyhue IV.

General Blanche.

El Alba.

Runningbrook.

Greenery House.

En el caso de los recintos de educación superior, sus alumnos deben informarse a través de los canales oficiales de sus casas de estudio, ya que en este caso la suspensión de actividades no depende del Ministerio de Educación (Mineduc).

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