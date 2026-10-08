Suspenden clases para este viernes en todos los establecimientos educacionales de Las Condes tras aluvión

08 oct. 2026 - 20:07 hrs.

¿Qué pasó?

La Seremi de Educación de la Región Metropolitana anunció la suspensión de clases para este viernes 9 de octubre en todos los establecimientos educacionales de la comuna de Las Condes, tras el aluvión registrado durante la tarde de este jueves en el sector de San Carlos de Apoquindo.

La medida incluye a todos los establecimientos educacionales de la comuna, tanto colegios como universidades, debido a las condiciones que afectan a la zona en medio de la emergencia que dejó importantes daños en distintos puntos de la comuna.

¿Cómo se informarán eventuales cambios?

Desde la autoridad educacional indicaron que cualquier actualización sobre la suspensión será comunicada a través de los canales oficiales de la Seremi de Educación de la Región Metropolitana y de los sostenedores de los respectivos establecimientos educacionales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SEREMI de Educación RM (@seremieducrm)

Todo sobre Aluvión