Cámaras de seguridad muestran momento en que aparece aluvión en Las Condes y comienza a arrastrar vehículos

08 oct. 2026 - 19:48 hrs.

¿Qué pasó?

Registros de las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Las Condes muestran cómo avanzó el aluvión que afectó durante la tarde de este jueves a distintos sectores de la comuna, en la Región Metropolitana.

En las imágenes se observa a varios automóviles circulando por una calle cuando, de pronto, una potente corriente de agua y barro comienza a avanzar por la vía.

Ante la fuerza del caudal, algunos conductores detienen la marcha y comienzan a retroceder para intentar alejarse de la corriente.

Sin embargo, otros vehículos quedan atrapados y terminan siendo arrastrados por la fuerza del agua. Los registros permiten observar cómo la corriente avanza por la calle y desplaza los automóviles a su paso, dando cuenta de la magnitud de la emergencia.

¿Qué dijo Senapred?

El director regional de Senapred de la Región Metropolitana, Miguel Muñoz, confirmó que se registra un aluvión en la comuna de Las Condes debido a las intensas precipitaciones. El fenómeno afecta principalmente a sectores de General Blanche, Quebrada Honda y avenida La Plaza Sur.

De acuerdo con la autoridad, la emergencia se produce por la activación de quebradas en la comuna, en medio del sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana.

“Debido a las intensas precipitaciones, se está registrando en estos momentos un aluvión en la comuna de Las Condes, afectando principalmente las calles General Blanche, Quebrada Honda y avenida La Plaza Sur”, informó Muñoz.