Impactante registro capta el momento exacto en que el aluvión baja por el sector precordillerano de Las Condes

08 oct. 2026 - 19:27 hrs.

¿Qué pasó?

Una impactante imagen muestra el momento exacto en que el aluvión comienza a desplazarse por una zona precordillerana de Las Condes. El registro, captado por las cámaras de Transporteinforma del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, permite observar la llegada de una gran masa de agua que avanzó por el sector ubicado hacia el sector posterior de San Carlos de Apoquindo.

El fenómeno se produjo en medio de las intensas precipitaciones registradas durante esta jornada y de la activación de quebradas en el sector oriente de la Región Metropolitana.

Más de 15 milímetros en una hora

Alejandro Sepúlveda analizó el desplazamiento del aluvión y explicó que durante un periodo de una hora se registraron más de 15 milímetros de agua caída, a lo que se sumaron las precipitaciones acumuladas en sectores cordilleranos.

De acuerdo con su análisis, otro de los factores relevantes fue la presencia de una isoterma sobre los 2.800 metros, condición que favoreció que las precipitaciones alcanzaran sectores donde existía nieve.

A esto se sumó el estado del terreno en el faldeo del cerro, que presenta sectores desprovistos de vegetación debido al incendio ocurrido durante el verano.

Agua, barro, rocas y ramas bajaron hacia Las Condes

La combinación de estos factores terminó generando un desplazamiento de agua y material desde la zona precordillerana hacia sectores más bajos de la comuna.

“Todo se sumó y desembocó en aluvión, rocas, barro, ramas y agua que transportó todo ese material hacia abajo en Las Condes”, explicó Sepúlveda.

El registro permite dimensionar la fuerza con que descendió esta masa de agua y material, mientras las autoridades mantienen desplegados equipos de emergencia en los sectores afectados.

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