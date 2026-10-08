Declaran Alerta Roja por activación de quebradas: Estas son las 10 comunas bajo cobertura

08 oct. 2026 - 19:12 hrs.

¿Qué pasó?

Senapred declaró Alerta Roja por remoción en masa tipo aluvión para las comunas de Cordillera y Precordillera de la Región Metropolitana, debido a las condiciones meteorológicas y a la activación de quebradas registrada durante este jueves.

De acuerdo con el informe técnico emitido a las 18:20 horas de este jueves 8 de octubre, la activación de la Quebrada Las Ondas provocó una remoción en masa tipo aluvión que afecta al sector oriente de Las Condes. La magnitud de la afectación se encuentra en evaluación.

La alerta permanecerá vigente desde este momento y hasta que las condiciones así lo ameriten.

¿Qué comunas están bajo Alerta Roja?

La medida de SENAPRED contempla las siguientes 10 comunas de la Región Metropolitana:

San José de Maipo

Puente Alto

Pirque

La Florida

Peñalolén

La Reina

Las Condes

Lo Barnechea

Vitacura

Colina

La cobertura corresponde a sectores de Cordillera y Precordillera de la Región Metropolitana.

Aluvión afecta sectores de Las Condes

Según el informe de SENAPRED, el aluvión generado por la activación de la Quebrada Las Ondas ha provocado una afectación que se encuentra en desarrollo y evaluación en distintos puntos del sector oriente de Las Condes.

Entre las calles y avenidas mencionadas en el reporte se encuentran:

Camino El Alba, hacia el norte

Quebrada Honda, hacia el sur

Vital Apoquindo , desde el poniente hacia el oriente

, desde el poniente hacia el oriente General Blanche

La emergencia se produce en medio de las precipitaciones registradas durante esta jornada en la Región Metropolitana.

Se movilizan recursos y se preparan eventuales evacuaciones

Con la declaración de Alerta Roja, Senapred instruyó la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles, además del refuerzo de medios para enfrentar y controlar la emergencia.

También se dispuso el alistamiento de recursos para una eventual evacuación de personas y de recursos extraordinarios para atender situaciones derivadas del evento.

El organismo llamó además a mantener un monitoreo permanente de los caudales de quebradas y ríos, poniendo especial atención a aumentos súbitos de escorrentía que puedan anticipar inundaciones.

Advierten riesgo por lluvia sobre nieve

Senapred también puso especial atención en las precipitaciones que se registran en sectores precordilleranos, debido a que la lluvia sobre nieve puede provocar rápidos y peligrosos aumentos de caudal.

Por este motivo, el organismo llamó a las personas que se encuentren cerca de cauces a mantenerse atentas a las instrucciones de las autoridades y adoptar medidas preventivas.

¿Qué hacer ante un aluvión?

Senapred entregó una serie de recomendaciones para enfrentar este tipo de emergencias:

Si el aluvión se aproxima y no es posible evacuar hacia un punto de encuentro, dirigirse hacia zonas altas , como techos, pisos superiores o estructuras elevadas.

, como techos, pisos superiores o estructuras elevadas. Si se está conduciendo y se llega a un área afectada por un aluvión, no intentar cruzarla y alejarse del lugar .

. Alejarse de la zona afectada, ya que podrían producirse nuevos aluviones en las cercanías .

. No regresar a los hogares hasta que las autoridades indiquen que es seguro hacerlo.

Todo sobre Aluvión