22 nov. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a este domingo 22 de noviembre, considera "contradictorio" el homenaje del Presidente José Antonio Kast a Ho Chi Minh en su gira por Asia y elegiría a China como "socio estratégico". Además, mostró el aumento de un punto en la aprobación del mandatario.

Homenaje a Ho Chi Minh

En noviembre de 2017, en un programa de televisión, Kast cuestionó a la expresidenta Michelle Bachelet por su relación con líderes comunistas y mencionó expresamente una ofrenda floral realizada en Vietnam.

“La presidenta Michelle Bachelet es socialista, pero tiene corazón comunista. Cuando ella corre a saludar y besar el anillo a Fidel Castro o cuando va a Vietnam y le pone flores a la tumba de Ho Chi Minh, un asesino en serie, ella es socialista marxista”, declaró en aquella oportunidad.

Durante su gira por Asia, el Presidente también realizó un homenaje al fallecido líder comunista de Vietnam.

Bajo esa premisa se consultó a la ciudadanía: “¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa mejor su opinión sobre el homenaje que realizó el Presidente Kast a Ho Chi Minh, fallecido líder comunista de Vietnam, en su visita a dicho país?”.

Los encuestados respondieron:

Fue una decisión contradictoria con sus anteriores declaraciones y posiciones políticas (50%).

Fue una decisión correcta, porque como Presidente debe priorizar las relaciones diplomáticas y los intereses de Chile (40%).

No responde (10%).

Socio estratégico de Chile

En el marco de la gira presidencial y las negociaciones estratégicas con distintos países, Cadem planteó: “Si Chile tuviera que privilegiar un solo socio estratégico, ¿debería elegir a...?”.

Febrero 2026

Estados Unidos (43%).

China (43%).

No responde (14%).

Noviembre 2026

Estados Unidos (29%).

China (53%).

No responde (18%).

Aprobación de José Antonio Kast

Esta semana, la aprobación del Presidente José Antonio Kast subió un punto, pasando de 27 a 28%. El aumento se registra en medio de las decisiones tomadas sobre el paro de camioneros, al que también se sumaron transportistas escolares, conductores de buses interurbanos, colectivos y taxis.

Por otro lado, a lo largo de la semana, el mandatario se mantuvo en su cifra de desaprobación, continuando con un 69% en la presente entrega de Cadem.

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 158 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 89,8% al cumplirse una cuota de 1.001 casos de un total de 1.115 personas que abrieron la encuesta.

Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

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