Cadem: 50% considera "contradictorio" homenaje del Presidente Kast a Ho Chi Minh y elegiría a China como "socio estratégico"
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a este domingo 22 de noviembre, considera "contradictorio" el homenaje del Presidente José Antonio Kast a Ho Chi Minh en su gira por Asia y elegiría a China como "socio estratégico". Además, mostró el aumento de un punto en la aprobación del mandatario.
Homenaje a Ho Chi Minh
En noviembre de 2017, en un programa de televisión, Kast cuestionó a la expresidenta Michelle Bachelet por su relación con líderes comunistas y mencionó expresamente una ofrenda floral realizada en Vietnam.
“La presidenta Michelle Bachelet es socialista, pero tiene corazón comunista. Cuando ella corre a saludar y besar el anillo a Fidel Castro o cuando va a Vietnam y le pone flores a la tumba de Ho Chi Minh, un asesino en serie, ella es socialista marxista”, declaró en aquella oportunidad.Ir a la siguiente nota
Durante su gira por Asia, el Presidente también realizó un homenaje al fallecido líder comunista de Vietnam.
Bajo esa premisa se consultó a la ciudadanía: “¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa mejor su opinión sobre el homenaje que realizó el Presidente Kast a Ho Chi Minh, fallecido líder comunista de Vietnam, en su visita a dicho país?”.
Los encuestados respondieron:
- Fue una decisión contradictoria con sus anteriores declaraciones y posiciones políticas (50%).
- Fue una decisión correcta, porque como Presidente debe priorizar las relaciones diplomáticas y los intereses de Chile (40%).
- No responde (10%).
Socio estratégico de Chile
En el marco de la gira presidencial y las negociaciones estratégicas con distintos países, Cadem planteó: “Si Chile tuviera que privilegiar un solo socio estratégico, ¿debería elegir a...?”.
Febrero 2026
- Estados Unidos (43%).
- China (43%).
- No responde (14%).
Noviembre 2026
- Estados Unidos (29%).
- China (53%).
- No responde (18%).
Aprobación de José Antonio Kast
Esta semana, la aprobación del Presidente José Antonio Kast subió un punto, pasando de 27 a 28%. El aumento se registra en medio de las decisiones tomadas sobre el paro de camioneros, al que también se sumaron transportistas escolares, conductores de buses interurbanos, colectivos y taxis.
Por otro lado, a lo largo de la semana, el mandatario se mantuvo en su cifra de desaprobación, continuando con un 69% en la presente entrega de Cadem.
Metodología de Cadem
La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 158 comunas.
Con esto, se logró una tasa de finalización del 89,8% al cumplirse una cuota de 1.001 casos de un total de 1.115 personas que abrieron la encuesta.
Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.
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