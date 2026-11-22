Gonzalo Arenas acaba de cumplir su primer mes como vocero de gobierno y ya contamos con suficientes antecedentes para hacer un balance de su gestión. Llegó a La Moneda con la misión de ordenar las comunicaciones del gabinete y reducir las controversias que los propios ministros venían generando. En ese cometido ha mostrado algunos avances, aunque sus propios errores de comunicación han terminado por complicar al Ejecutivo, especialmente en el caso Rabat y en su innecesario enfrentamiento con el Partido de la Gente. ¿Cuál es el balance?

Partamos por lo bueno. Poco a poco, algunas disputas internas del gabinete han perdido intensidad. Una de ellas es la superposición de funciones entre Cancillería y Defensa, provocada por las intervenciones del ministro Barros en materias que correspondían a la conducción de la política exterior chilena.

Algo similar ha sucedido con Iván Poduje, quien ha centrado sus últimas intervenciones en asuntos propios de su cartera, dejando atrás su disputa con el ministro de Hacienda. Si bien es aventurado sostener que estos cambios responden a la llegada del nuevo vocero, la coincidencia temporal es un factor a considerar. Su incorporación también ha dado mayor espacio a Claudio Alvarado para ejercer las funciones de jefe de gabinete, como quedó de manifiesto en las negociaciones con los camioneros y en su intervención ante la crisis del Ministerio de Ciencia.

Vamos a lo malo. Arenas tuvo un manejo comunicacional extremadamente confuso en el caso Rabat. Debutó calificando de impecable el procedimiento que permitió rebajar las condenas de personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. Días después, reconoció que había utilizado una palabra inadecuada y admitió graves errores humanos y políticos, especialmente por haber dejado fuera a las víctimas.

Luego sostuvo que el respaldo al ministro de Justicia no estaba escrito en piedra, aunque posteriormente defendió su continuidad. Si bien es razonable distinguir entre la legalidad de un procedimiento y las consecuencias políticas de su aplicación, el problema de Arenas fue comunicar esa diferencia mediante declaraciones sucesivas que parecían corregir las anteriores. En lugar de explicar con claridad la posición del Ejecutivo, sus intervenciones terminaron por multiplicar las dudas sobre una decisión que ya había tenido un enorme costo político. En el caso Rabat, las explicaciones llegaron después de que el gobierno ya había quedado expuesto.

Lo feo, finalmente, fue su enfrentamiento con el Partido de la Gente. Dicho en términos simples, Arenas le dio una patada a quien le sostenía la escalera. Mientras el gobierno intentaba reunir los votos necesarios para evitar que prosperara la acusación contra Rabat, el vocero decidió cuestionar gratuitamente a una colectividad que cuenta con 14 diputados y cuya posición podría ser decisiva en la Cámara. Afirmó que el PDG reúne a una clase media emergente que carece de visión de país y privilegia una visión de consumo. Luego sostuvo que, más que un partido político, constituye un cúmulo de deseos. La reacción de Franco Parisi fue inmediata y convirtió esa descalificación en una oportunidad para reivindicar las aspiraciones de sus electores.

Arenas debió disculparse y, posteriormente, reconocer la importancia del PDG en el sistema político. Para entonces, el daño ya estaba hecho. Lo más llamativo es que el vocero decidió enfrentarse a una figura que había llegado tercera en la última elección presidencial y que obtuvo más de 2,5 millones de votos, con una fuerza particular en los segmentos populares. En las cinco comunas más pobres de la Región Metropolitana, por ejemplo, alcanzó el 22,96% de los votos válidos, frente al 2,71% en las cinco más ricas. Además, registró mejores resultados en los municipios donde más creció el número de votantes tras el retorno del voto obligatorio.

Con estos antecedentes, las declaraciones de Arenas resultan aún más incomprensibles. El vocero terminó ofreciéndole a Parisi la oportunidad de reforzar su discurso contra las élites, presentando sus palabras como una expresión de desprecio hacia quienes han mejorado sus condiciones de vida y aspiran a seguir progresando.

La Moneda necesita construir acuerdos en un Congreso fragmentado y defender a un ministro cuya continuidad está seriamente cuestionada. Por eso resulta tan difícil comprender que Arenas haya decidido enfrentarse al PDG, cuyos votos podrían ser decisivos para el gobierno. Más aún cuando sus declaraciones terminaron por favorecer a Parisi, quien encontró una nueva oportunidad para alimentar su discurso contra las élites.

Su primer mes como vocero deja algunos avances en la coordinación del gabinete, pero también una serie de declaraciones contradictorias que han complicado al Ejecutivo y han debilitado su propia autoridad. Si pretende revertir este balance, deberá comprender que sus palabras tienen consecuencias políticas y que una intervención desafortunada puede arruinar semanas de negociaciones.