Con la pistola al pecho

El gobierno no anticipó la paralización de los camioneros, pues en su imaginario colectivo los paros y protestas recaen principalmente sobre los estudiantes, los profesores y las centrales de trabajadores. Si bien ya existían señales, como las protestas de los camioneros en el puerto de San Antonio, pocos pensaban que esto tendría repercusiones a nivel nacional. Por eso mismo, la respuesta inicial del gobierno fue desordenada y con múltiples vocerías que hicieron aún más confuso el panorama.

Sin embargo, Claudio Alvarado apareció en todo su esplendor y sacó adelante las negociaciones. Sin tantas luces para expresarse en público, pero con un manejo político más que sobresaliente, él se impuso como un jefe de gabinete que incluso fue capaz de doblegar la resistencia del ministro de Hacienda, muy firme al defender los recursos públicos, pero muy débil para soportar la presión de este histórico gremio. ¿Qué nos dice todo esto?.

Primero, que los camioneros volvieron a salir ganando. De los nueve paros de convocatoria nacional contabilizados desde 2000, al menos cuatro terminaron en concesiones concretas para el gremio y bajo gobiernos de distinto color político. Con Bachelet, en 2008, consiguieron que la devolución del impuesto específico al diésel subiera del 25% al 80%. Con Piñera, en 2020, obtuvieron el compromiso de financiar la reposición de camiones destruidos en ataques de connotación terrorista y de reforzar la seguridad de las rutas. Con Boric, el paro de noviembre de 2022 permitió congelar el precio del diésel durante cuatro meses, hasta abril de 2023, y extender por un año el beneficio tributario que permite a los transportistas recuperar parte del impuesto específico pagado por ese combustible.

Ahora, con Kast, arrancaron un acuerdo que contempla revertir el alza de $42 por litro del diésel aplicada esta semana y sumar una rebaja adicional de $100, además de impedir nuevas alzas hasta el 31 de marzo de 2027. También consiguieron aumentar la devolución del impuesto específico al diésel, que llegará al 90% para las empresas de menores ingresos. Esto retrata el poder de un gremio que, desorganizado y todo, demuestra capacidad para chantajear y, cuando las cosas se ponen difíciles, no tiene empacho para poner el revólver sobre la mesa.

Segundo, que el gobierno deberá encender las alarmas, pues casi con toda seguridad 2027 será un año más turbulento, especialmente si no se cumple la promesa de Kast y Quiroz de que la situación económica mejorará sustancialmente este último trimestre de 2026 o, a más tardar, en el primer trimestre de 2027. Los estudiantes y otros gremios de la educación alegarán que el gobierno dice no contar con recursos para la educación, pero sí para los camioneros.

En consecuencia, y como “guagua que no llora no mama”, la protesta callejera puede convertirse en un mecanismo para obtener mejores resultados. No es nada nuevo, en todo caso, pero sí sería un escenario extremadamente difícil si la inflación no se controla, si el crecimiento se mantiene en cifras mediocres y si el desempleo se estanca en torno al millón. Además, dado todo esto, no hay indicios de que, a esas alturas, la aprobación del gobierno mejore de manera tan sustancial.

Tercero, y por todo lo anterior, el Presidente debiese realizar un cambio de gabinete para encarar este escenario eventual. El equipo político dirigido por Alvarado debería reforzarse. Si bien el nuevo vocero ha tenido más errores que aciertos, de a poco debiese encontrar el tono para comunicar los resultados, sin necesidad de mencionar a la oposición a cada rato. La gran duda es el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, dirigido por José García Ruminot. Si bien su rol es coordinar al Ejecutivo con el Legislativo, no han sido pocas las votaciones importantes que el gobierno ha perdido por escaso margen, como ocurrió en septiembre con la fórmula de financiamiento de Sala Cuna Universal, que obtuvo en el Senado 25 de los 26 votos requeridos, y con la reforma para ampliar el plazo de detención de migrantes con orden de expulsión, que consiguió en la Cámara 88 de los 89 necesarios. Por tanto, es una cartera que perfectamente podría experimentar cambios, al igual que el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, donde las tensiones entre la ministra Ximena Lincolao y la subsecretaria Carolina Rossi podrían llevar al Presidente a replicar lo que hizo en el Ministerio del Deporte, cuando destituyó tanto a la ministra Natalia Duco como al subsecretario Andrés Otero.

El cambio de gabinete, entonces, adquiere una mayor importancia, pues el gobierno necesita anticipar los conflictos antes de que lleguen a las carreteras y fortalecer su capacidad de negociación frente a gremios que conocen perfectamente el poder que tienen. Alvarado consiguió resolver esta crisis, pero el acuerdo sienta un precedente que otros sectores podrían intentar aprovechar. Kast deberá decidir hasta dónde está dispuesto a ceder, especialmente cuando los recursos escasean y las demandas aumentan