"Corriente en chorro": Meteorología actualiza aviso por vientos de hasta 90 km/h en sectores de tres regiones del país
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso de "viento normal a moderado" que dejará intensidades de hasta 90 km/h en sectores de tres regiones del país.
Aviso por vientos de hasta 90 km/h
Meteorología explicó que el aviso se debe a una "corriente en chorro" y estará vigente entre la tarde del lunes 16 y la noche del miércoles 18 de noviembre.
De acuerdo a la DMC, el aviso afectará al sector cordillerano de las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo.Ir a la siguiente nota
Región de Antofagasta
- Cordillera: 50-70 km/h (martes 17) y 50-70 km/h (miércoles 18).
Región de Atacama
- Cordillera: 60-80 km/h (lunes 16), 70-90 km/h (martes 17) y 60-80 km/h (miércoles 18).
Región de Coquimbo
- Cordillera: 60-80 km/h (martes 17) y 50-70 km/h (miércoles 18).
Sistema de alerta meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades; evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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