Adulto mayor de 72 años y sin licencia: Carabineros entrega antecedentes de conductor que atropelló a siete ciclistas en Rengo

15 nov. 2026 - 18:35 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, Carabineros entregó mayores antecedentes del conductor de una camioneta que más temprano atropelló a siete ciclistas de un club deportivo de la comuna de Rengo, en la región de O'Higgins.

Adulto mayor de 72 años sin licencia de conducir

El mayor Juan Ramírez, comisario de la 4.ª Comisaría de Rengo, explicó que el accidente ocurrió en horas de la tarde e involucró a "un grupo de ciclistas que transitaban por la Ruta H-50 (...), específicamente en el cruce de Apalta".

En cuanto a la dinámica, se indicó que "un vehículo que transitaba detrás de este grupo de ciclistas colisionó e impactó a estas personas, donde lesionó a siete de ellas".

A raíz de esta situación, personal policial se trasladó rápidamente al lugar, donde "procede a la detención de esta persona adulta, de 72 años, quien mantenía la totalidad de documentación al día, pero lo hacía sin licencia de conducir".

En cuanto a las personas lesionadas, "tres de estas fueron trasladadas al Hospital Regional de Rancagua por mantener lesiones de carácter grave y las cuatro restantes se mantienen en el Hospital de Rengo, dos con lesiones menos graves y dos con lesiones leves".

Finalmente, el mayor Ramírez explicó que todos los heridos están "sin riesgo vital", mientras que el adulto mayor detenido fue "puesto a disposición de la Fiscalía Local de Rengo".

Revisa las declaraciones de Carabineros

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