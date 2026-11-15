Restaurante del centro de Santiago denuncia seis robos en menos de seis meses: Apuntan a obras de construcción del Metro

15 nov. 2026 - 14:42 hrs.

¿Qué pasó?

Un restaurante ubicado en avenida Santa Rosa, en el centro de Santiago, denuncia haber sido víctima de seis robos en menos de seis meses. Se trata de Las Tinajas de Villa Alegre, local que lleva 37 años funcionando en el sector, cerca de la estación de metro Santa Lucía.

Su dueña, Mirta, relató que durante más de tres décadas no había enfrentado una situación similar, pero que los delitos comenzaron a repetirse durante los últimos meses, coincidiendo con los trabajos de construcción de la futura Línea 9 del Metro.

“Ya no sabemos qué hacer, ya las cortinas las rompen, me rompen los vidrios, me entran a robar, se han llevado hasta la caja registradora”, contó la afectada, quien también señaló que los reiterados daños han significado importantes gastos para el negocio.

La mujer indicó que, si bien existe patrullaje de seguridad municipal, este no se mantendría durante la madrugada, horario en que han ocurrido los delitos. Según explicó, los robos se han registrado principalmente desde la 01:30 y el último ocurrió cerca de las 04:30 horas.

Mirta también apuntó a los cercos instalados por las obras del Metro, asegurando que impiden la visibilidad hacia los locales. “Nadie ve nada. Entonces, eso es lo que ha beneficiado a los delincuentes a venir todo el tiempo a hacer daño”, sostuvo.

La situación también ha afectado la actividad comercial del sector. La dueña afirmó que ha disminuido la cantidad de clientes y que deben limpiar diariamente el exterior del restaurante debido a la suciedad y los malos olores que se acumulan en la calle.

El último robo terminó con cuatro sujetos detenidos por Carabineros al interior del negocio, mientras que otros involucrados habrían escapado. Debido a los reiterados daños, la dueña incluso decidió no volver a instalar uno de los ventanales que ya había sido quebrado en dos oportunidades.

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