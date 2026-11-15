Incendio estructural en Maipú deja un fallecido y tres viviendas afectadas

15 nov. 2026 - 07:31 hrs.

¿Qué pasó?

Un incendio estructural se registró durante la madrugada de este domingo, a las 03:37 horas, aproximadamente, en el pasaje Cruz del Sur, en la comuna de Maipú.

La emergencia movilizó a 17 máquinas y cerca de 120 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Maipú y de otros cuerpos de la Región Metropolitana.

Producto del siniestro, tres viviendas resultaron afectadas: una de ellas sufrió daños totales y otras dos resultaron dañadas por propagación de las llamas.

El segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Maipú, Francisco Marengo, entregó detalles de la labor realizada por decenas de bomberos.

“Cuando llegamos, la vivienda estaba completamente en llamas; era imposible hacer un trabajo ofensivo. En primera instancia, se hizo un trabajo defensivo y, posteriormente, cuando comenzó a bajar la temperatura, procedimos a ingresar a las viviendas y cortar su propagación”, detalló.

En medio de las labores de emergencia, los voluntarios encontraron el cuerpo sin vida de un hombre adulto, de entre 37 y 40 años aproximadamente, al interior de la vivienda principal.

Las circunstancias del fallecimiento y el origen del incendio se encuentran bajo investigación.

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