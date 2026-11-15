Doble homicidio frustrado en Cerro Navia dejó dos hombres lesionados: Uno está en riesgo vital

15 nov. 2026 - 05:57 hrs.

¿Qué pasó?

La Fiscalía del Equipo del Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) investiga un doble homicidio frustrado que dejó a dos hombres lesionados en la comuna de Cerro Navia.

Las víctimas, ambas de nacionalidad chilena y de entre 25 y 30 años, recibieron al menos tres disparos, según los antecedentes del caso.

De acuerdo con la información preliminar, uno de los afectados presenta lesiones en la zona abdominal y se encuentra en riesgo vital. El otro resultó herido en una rodilla y está fuera de peligro.

¿Qué dijo la Fiscalía ECOH?

El fiscal Gamal Massú, de la Fiscalía ECOH, explicó que "se están haciendo los levantamientos, empadronar testigos, tomar declaraciones para efectos de recabar todos los antecedentes".

El caso es indagado de forma conjunta por equipos especializados de Carabineros y personal de la Fiscalía ECOH, el equipo de la Fiscalía especializado en homicidios. Los investigadores trabajan en el sitio del suceso para esclarecer la dinámica de los hechos.

Se espera que, a medida que avance la investigación, se entreguen más detalles sobre el estado de salud de los lesionados y el paradero de los autores del ataque.

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