Video muestra violento asalto a adulta mayor tras retirar su pensión del banco: "Estoy devastada, asustada"

24 oct. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una adulta mayor de 72 años fue víctima de un violento asalto en la comuna de Cerro Navia, luego de acudir a una sucursal bancaria para retirar el dinero de su pensión. Según su relato, un grupo de hombres la abordó en la vía pública, la golpeó y la amenazó con un cuchillo para robarle sus pertenencias.

La mujer contó que el ataque ocurrió el jueves, cuando caminaba de regreso a su casa. Desde entonces, asegura que permanece afectada física y emocionalmente, y que tiene miedo de volver a salir sola a realizar sus trámites.

"La realidad es que quedé devastada, estoy con lesiones, que todavía me duele mucho un brazo, estoy con un ánimo terrible, estoy con una depresión atroz", relató.

La abordaron entre varios sujetos y la amenazaron con un cuchillo

La mujer explicó que estuvo un largo rato dentro del banco mientras esperaba que le entregaran el dinero. Según su testimonio, el monto fue contado en varias ocasiones por una trabajadora y un guardia, en un lugar donde otras personas podían observarla.

Después salió y pasó por algunos locales comerciales antes de continuar caminando por la calle J.J. Pérez. Fue entonces cuando un automóvil que había pasado por el sector se devolvió y se detuvo cerca de ella.

"Vienen cuatro hombres más uno que iba manejando, y viene uno por un lado, me pesca del cuello", recordó. Luego, señaló que otros sujetos la tomaron de los brazos y comenzaron a revisar su cuerpo y a desgarrarle la ropa para encontrar el pequeño bolso tipo banano donde guardaba el dinero. La víctima afirmó que los asaltantes la arrastraron y la amenazaron con un cuchillo de cocina.

"No he podido dormir nada recordando el momento"

Las consecuencias del asalto no se han limitado a las lesiones físicas. La mujer contó que continúa reviviendo el episodio y que incluso ver un cuchillo le recuerda la amenaza que sufrió. "No he podido dormir nada recordando el momento (...) Estoy devastada, asustada", señaló.

"Yo soy una mujer autovalente, no quise molestar (...) yo nunca he andado dependiendo de nadie, entonces con esta situación ahora me siento como inútil", expresó.

La víctima también manifestó sospechas sobre la posibilidad de que alguien haya entregado información a los asaltantes, debido a que, según contó, otros vecinos habrían sufrido robos después de acudir al mismo banco. Por ahora, Carabineros no ha podido identificar a los delincuentes ni recuperar el dinero.

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