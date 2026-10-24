Detienen a presunto autor de homicidio de mujer desaparecida en Peñalolén: Cuerpo aún no es encontrado

24 oct. 2026 - 09:43 hrs.

¿Qué pasó?

Detectives de la Brigada de Ubicación de Personas (BRIUP) Metropolitana, en el marco de una orden de investigar por la presunta desgracia de Sofía Sánchez Marincovich, quien habría desaparecido el pasado 24 de agosto en la comuna de Peñalolén, lograron la detención de un sujeto por el delito de homicidio.

Según informó la policía de civil, a través del trabajo de análisis criminal, entrevistas y levantamiento de antecedentes, "detectives de la PDI determinaron que la víctima, quien se encontraba en situación de calle al momento de los hechos, fue abordada por un sujeto de sexo masculino que compartía dicha condición de vulnerabilidad, el cual sería el autor material del homicidio y posterior ocultamiento del cuerpo, el cual aún no ha sido encontrado".

Con estos antecedentes, la PDI gestionó ante los tribunales de justicia la correspondiente orden de detención verbal por el delito de homicidio.

Tras su captura, el imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público para su respectiva audiencia de control de detención y formalización de cargos.

La fiscal jefa de La Florida, Peñalolén y Macul, Pamela Valdés, explicó los hechos.

"A través de la declaración de dos testigos presenciales del hecho, podemos dar cuenta de que el imputado agredió de forma brutal a la víctima, con un objeto contundente, y luego la lanzó al Canal San Carlos", señaló.

Por lo anterior, el individuo "quedó en prisión preventiva por ser peligroso para la sociedad", dijo la fiscal, quien añadió que se "realizará secado del canal para encontrar el cuerpo de la víctima".

Denuncia Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer el fono de orientación dispuesto por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) es el 1455. El número se puede marcar tanto en teléfono fijo como en el celular y desde ahí brindan orientación para ayudar a víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos para realizar una denuncia.

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