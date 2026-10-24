Detienen a hombre que simulaba ser cliente de negocios para hacer "cambiazo" de máquinas de pago

24 oct. 2026 - 09:27 hrs.

¿Qué pasó?

Un sujeto de 43 años fue detenido por su presunta participación en reiteradas estafas a comerciantes de la Región Metropolitana, mediante una modalidad conocida como el "cambiazo" de máquinas de pago.

La investigación, a cargo del Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales O.S.9 de Carabineros, se originó tras denuncias por hechos ocurridos durante agosto de 2026 en las comunas de Puente Alto y La Cisterna.

¿Cómo operaba el "cambiazo" de máquinas de pago?

El sujeto actuaba junto a otra persona y ambos ingresaban a los locales comerciales simulando ser clientes. Mientras uno distraía al encargado, el otro aprovechaba el descuido para reemplazar la máquina de pago por un dispositivo de similares características.

El teniente Felipe Cortés Aburto, del Departamento O.S.9 de Carabineros, explicó que el imputado "aprovechaba el descuido de los locatarios para instalar dispositivos que procesaban normalmente las ventas; sin embargo, eran desviados los pagos a cuentas no autorizadas".

Uno de los casos investigados ocurrió el 24 de agosto en un minimarket de Puente Alto, donde el comerciante descubrió al cierre de su jornada que la máquina había sido sustituida y que cerca de $117 mil correspondientes a sus ventas no habían llegado a su cuenta.

Un segundo hecho se registró el 31 de agosto en La Cisterna, cuando el propietario de un local detectó que los pagos efectuados durante el día no estaban siendo abonados correctamente y comprobó que su máquina había sido reemplazada.

Análisis de cámaras permitió identificar al imputado

El análisis de una de las máquinas recuperadas permitió establecer que se habían realizado 22 operaciones comerciales a través del dispositivo sustituido, con pagos asociados a datos distintos de los correspondientes al establecimiento afectado.

Los antecedentes reunidos permitieron identificar al imputado y vincularlo con los hechos investigados. Con estos elementos, el Ministerio Público gestionó una orden de detención ante el 12.° Juzgado de Garantía de Santiago, la que fue concretada por Carabineros el viernes.

El detenido registra antecedentes penales y policiales por delitos como estafas y otras defraudaciones, hurtos, receptación y tráfico ilícito de drogas, entre otros. Por instrucción del Ministerio Público, el hombre quedó con arresto domiciliario total y se fijó un plazo de 90 días para la investigación.

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