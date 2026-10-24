Homicidio en Recoleta: Hombre recibió múltiples impactos de bala en la entrada de un domicilio

24 oct. 2026 - 07:43 hrs.

¿Qué pasó?

Un homicidio se investiga en la comuna de Recoleta, en la Región Metropolitana, luego de que un ciudadano de nacionalidad dominicana de 26 años fuera encontrado con múltiples impactos de bala en la entrada de un domicilio durante la madrugada del sábado.

Hasta la calle El Salto Chico concurrieron equipos de la Brigada de Homicidios Metropolitana Centro Norte y del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Investigaciones (PDI), que realizan las primeras diligencias para esclarecer la dinámica de los hechos.

¿Qué se sabe del ataque?

El fiscal del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Región Metropolitana, Alfredo Cerri, confirmó que la víctima presentaba diversos impactos balísticos que le habrían ocasionado la muerte.

"Al día de hoy se concurrió a la comuna de Recoleta, producto de un homicidio de un ciudadano extranjero de nacionalidad dominicana, que en la puerta de un domicilio se encontraba con diferentes impactos de bala", señaló el persecutor.

Cerri agregó que se están realizando las primeras diligencias, que incluyen el levantamiento de evidencia, la revisión de registros de cámaras de seguridad y el empadronamiento de posibles testigos, con el objetivo de esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.

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