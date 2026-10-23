Carabineros recupera vehículo robado en Las Condes y detiene a cuatro personas en La Cisterna

23 oct. 2026 - 12:51 hrs.

¿Qué pasó?

Una investigación de la Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) de Carabineros permitió recuperar una camioneta Ford F-150 robada en Las Condes y concretar cinco detenciones en procedimientos realizados en La Cisterna y El Bosque.

Las diligencias comenzaron tras la denuncia del propietario del vehículo, cuyo sistema de GPS permitió establecer que la camioneta podría encontrarse al interior de un inmueble en la comuna de La Cisterna. El operativo se desarrolló durante la noche del jueves 22 de octubre, en el marco de los servicios del Bloque Anti Encerronas.

En el primer procedimiento fueron detenidos cuatro hombres adultos, mientras que las diligencias posteriores permitieron arrestar a una mujer que mantenía una orden judicial vigente por una causa relacionada con tráfico ilícito de drogas.

GPS permitió ubicar la camioneta en La Cisterna

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, el rastreo del GPS condujo a personal policial hasta un inmueble ubicado en calle Angamos, en La Cisterna.

En el lugar fueron detenidos cuatro hombres de 25, 26, 27 y 33 años. Además, los funcionarios recuperaron la camioneta Ford F-150, que mantenía un encargo policial vigente por robo de vehículo motorizado.

Durante el procedimiento también se encontraron dos placas patentes cuya autenticidad deberá ser determinada mediante peritajes. Asimismo, se incautó un vehículo Volvo XC40 para realizar las verificaciones correspondientes, además de teléfonos celulares y una llave no original codificada para la camioneta recuperada.

Carabineros estableció, además, que uno de los cuatro hombres mantenía una orden judicial vigente, emitida el 14 de octubre de 2026, por una causa de receptación de vehículo motorizado.

Quinta detenida mantenía orden por tráfico de drogas

Las diligencias investigativas continuaron durante la madrugada del viernes 23 de octubre, cuando se autorizó la entrada y registro de un inmueble ubicado en pasaje Manuel Rodríguez, en la comuna de El Bosque.

En ese lugar fue detenida una mujer adulta que mantenía una orden judicial vigente, emitida el 24 de agosto de 2026, por una causa relacionada con tráfico ilícito de drogas.

El procedimiento finalizó cerca de las 06:00 horas, sin que se encontraran nuevas especies de interés para la investigación.

Cuatro hombres quedaron a disposición del tribunal

Los cuatro hombres detenidos en el operativo inicial quedaron a disposición del tribunal para su respectiva audiencia de control de detención, programada para este viernes 23 de octubre, según las instrucciones de la Fiscalía de Preclasificación Sur.

En total, las diligencias permitieron concretar cinco detenciones, recuperar la camioneta sustraída e incautar diversas especies que serán analizadas en el marco de la investigación.