Aniversario del estallido social: Carabineros informa de 29 detenidos y casi 3 mil manifestantes en marcha por la Alameda

18 oct. 2026 - 20:11 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este domingo, Carabineros entregó las cifras preliminares de detenidos en los disturbios ocurridos en el centro de Santiago durante la marcha conmemorativa por el séptimo aniversario del estallido social.

Balance de Carabineros tras manifestaciones

El general inspector Manuel Cifuentes, jefe de Zona Metropolitana, explicó que "Carabineros desplegó servicios de carácter preventivo a partir de las 10 de la mañana en la explanada de la Plaza Baquedano, donde personas se fueron congregando de forma paulatina hasta las 13 horas".

A partir de este momento, "un grupo aproximado de 2.500 a 2.800 personas inició una marcha pacífica hacia el poniente por avenida Bernardo O'Higgins".

"Esta marcha, con el correr de su desplazamiento, derivó en que individuos encapuchados se ubicaran a la vanguardia de la marcha y comenzaran a atacar a Carabineros con objetos contundentes y posteriormente con objetos incendiarios tipo bombas molotov", agregó el general.

29 detenidos hasta el momento

A raíz de esta situación, Cifuentes anunció que "hasta el momento van 29 personas que han sido detenidas por diferentes delitos" en un procedimiento que aún continúa en desarrollo.

"Destacar entre estos 29 detenidos a un sujeto que ha sido detenido por porte y lanzamiento de un artefacto incendiario en contra de los carabineros, otro por un robo con violencia a un local comercial y un tercero que vandalizó cámaras de seguridad públicas emplazadas en la línea Alameda", añadió.

El general señaló además que existe un número indeterminado de carabineros lesionados, entre estos, uno afectado por la activación de un elemento pirotécnico.

Finalmente, Manuel Cifuentes explicó que el procedimiento continuará esta tarde-noche con una "oferta preventiva en comunas periféricas del Gran Santiago" que recurrentemente son foco de algunos incidentes.

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