A siete años del estallido social: Manifestantes comienzan a reunirse en Plaza Baquedano

18 oct. 2026 - 12:21 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo 18 de octubre se cumplen siete años del estallido social en Chile, fecha que motivó distintas convocatorias a manifestaciones en Santiago, principalmente en el sector de Plaza Baquedano.

Una de las convocatorias es la denominada Gran Marcha de Chile, difundida a través de redes sociales y programada desde las 11:30 horas. La actividad contempla manifestaciones artísticas.

A estas movilizaciones se suman llamados de otras organizaciones, entre ellas la Central Clasista de Trabajadores y la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, que convocaron a manifestarse en distintos puntos de la capital.

En tanto, el ministro del Interior confirmó que no hay marchas autorizadas para esta jornada, por lo que Carabineros podría intervenir si las manifestaciones avanzan, especialmente por la Alameda.

Hasta el momento, la situación se mantiene en total calma en Plaza Baquedano, donde continúa aumentando la cantidad de personas que llegan al lugar.

Es más, Metro de Santiago reportó que "desde este momento, los accesos de Baquedano #L1 se encuentran cerrados... Ingreso y salida por Baquedano #L5 (combinación disponible)".