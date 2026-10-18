Tres accidentes de tránsito en Santiago: Dos autos terminaron volcados y un conductor se dio a la fuga

18 oct. 2026 - 09:01 hrs.

¿Qué pasó?

Tres accidentes de tránsito se registraron durante la madrugada de este domingo en distintos puntos de la Región Metropolitana. Dos de los vehículos involucrados terminaron volcados, mientras que en el tercer hecho el conductor huyó del lugar y dejó al copiloto gravemente herido.

Uno de los accidentes ocurrió pasadas las 04:30 de la mañana en calle San Diego, a las afueras del Teatro Caupolicán, en la comuna de Santiago. Por causas que se investigan, el conductor perdió el control del automóvil e impactó contra otro vehículo que se encontraba estacionado, lo que provocó que terminara volcado.

El conductor no habría sufrido lesiones de gravedad y permanecía a la espera de una grúa para retirar el automóvil. Debido a la posición en que quedó el vehículo, una de las pistas de la calle San Diego se encontraba parcialmente interrumpida.

A pocas cuadras de ese lugar, cerca de las 02:00 de la madrugada, se reportó otro accidente en la intersección de San Diego con Santa Isabel, en las cercanías del Metro Parque Almagro. En este caso, un automóvil también terminó volcado tras un choque en el que habría participado una motocicleta. Hasta el momento, no se han entregado mayores antecedentes sobre la dinámica del hecho.

Conductor huyó y dejó al copiloto herido

Un tercer accidente ocurrió en Froilán Roa con Américo Vespucio, en la comuna de La Florida, donde una camioneta Kia chocó contra una barrera de contención y quedó con la parte frontal completamente destruida.

Según los antecedentes reportados desde el lugar, el vehículo habría circulado a alta velocidad y pasado una luz roja antes de perder el control e impactar contra la estructura. Sin embargo, la dinámica del accidente deberá ser esclarecida.

Tras el choque, el conductor huyó y dejó en el lugar al copiloto, quien resultó gravemente herido y fue trasladado al Hospital Dra. Eloísa Díaz de La Florida. Hasta el momento del reporte, no se había informado sobre su evolución médica ni se conocía el paradero del conductor.

Carabineros revisó el vehículo y el sector del accidente, mientras se recopilaban imágenes de cámaras de seguridad para establecer lo ocurrido y dar con el conductor que escapó.