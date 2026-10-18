"No se avisó que iban a subir a esta montaña de alto riesgo": Lo que se sabe de la avalancha en Laguna del Inca

18 oct. 2026 - 07:48 hrs.

¿Qué pasó?

Tres personas fallecidas y cuatro heridas dejó una avalancha registrada en el sector de Laguna del Inca, en las cercanías del Centro de Ski Portillo, en la región de Valparaíso.

El hecho afectó a un grupo de siete montañistas que ascendía por un sendero rumbo a la cima de Los Tres Hermanos. Al llegar a la península de la Laguna del Inca, se produjo el desprendimiento de nieve que arrastró a los excursionistas hacia el interior de la laguna.

Tras la emergencia, equipos de Bomberos, Carabineros —con apoyo de una brigada aeropolicial—, SAMU, el coordinador del Sistema Integrado Cristo Redentor y personal regional de Senapred trabajaron en el lugar para atender a los afectados y realizar las labores de rescate.

Rectifican número de fallecidos

En un primer momento, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó de cuatro personas fallecidas. Sin embargo, el delegado presidencial regional, Manuel Millones, rectificó posteriormente la cifra y confirmó que las víctimas fatales eran tres.

“Hubo una información errónea desde el Samu que reportó cuatro fallecidos, por eso que esa información que entregó Senapred era incorrecta”, explicó la autoridad.

Millones detalló que dos de los cuerpos habían sido rescatados, mientras que el tercero permanecía sumergido en la laguna. Esto, debido a que Carabineros no contaba con equipos que permitieran operar a esa profundidad para recuperar el cuerpo.

Investigan posibles responsabilidades

Respecto a las circunstancias de la tragedia, el delegado presidencial señaló que la expedición habría sido organizada por un club de excursionismo de Santiago. Además, no descartó acciones legales, considerando que la autoridad regional había realizado advertencias sobre los riesgos de la zona.

“Aquí no se avisó que iban a subir a esta montaña de alto riesgo; estamos hablando de 4 mil metros de altura. Por lo tanto, eso lo tiene que investigar posteriormente el fiscal, las responsabilidades de quienes condujeron o no tuvieron las medidas adecuadas para evitar esta tragedia”, sostuvo Millones.

Durante la mañana de este domingo continuarán las labores para recuperar el último cuerpo. Además, se espera conocer el estado de salud de las cuatro personas que resultaron lesionadas en la avalancha.