Senapred eleva a cuatro los fallecidos por avalancha en Laguna del Inca

17 oct. 2026 - 16:57 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) elevó a cuatro las personas fallecidas tras la avalancha registrada en el sector Laguna del Inca, en las cercanías del Centro de Ski Portillo, de la región de Valparaíso.

Senapred reporta cuatro fallecidos tras avalancha

Previamente, Meganoticias confirmó tres personas fallecidas con el Cuerpo de Bomberos Los Andes-Calle Larga; sin embargo, ahora el organismo gubernamental reportó una nueva víctima fatal.

"Con relación a la avalancha ocurrida en el Centro de SKI Portillo, sector sur de la Laguna del Inca, comuna de Los Andes, se informa de 4 personas fallecidas y 4 lesionadas, sin descartar la existencia de otras personas atrapadas en el lugar", informó Senapred.

En su reporte del accidente, la entidad explicó también que "los lesionados están siendo trasladados a diversos centros asistenciales por personal SAMU".

Además, se reportó que "Bomberos continúa con los operativos de rescate agreste", tareas para las que el Cuerpo de Bomberos Los Andes-Calle Larga desplazó a dos unidades especializadas.

"Trabajan en el lugar Bomberos de Los Andes con equipo de rescate agreste, Carabineros con apoyo de una brigada aeropolicial, Samu, personal del Sistema Integrado Cristo Redentor y del Hotel Portillo y Senapred Regional", cerró el reporte de Senapred.

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