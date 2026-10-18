"Son zonas de muerte": Alcalde de Los Andes explica acceso y señalética a Laguna del Inca tras fatal avalancha

18 oct. 2026 - 10:32 hrs.

¿Qué pasó?

El alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, explicó las condiciones de acceso a la Laguna del Inca, donde una avalancha dejó tres montañistas fallecidos y cuatro personas heridas en las cercanías del Centro de Ski Portillo, en la región de Valparaíso.

En conversación con Meganoticias Siempre Juntos, la autoridad aclaró que la laguna se encuentra dentro del hotel, pero que los cerros aledaños no están sujetos a las mismas restricciones.

“Esta es una laguna que está dentro de la propiedad del hotel. Eso es superimportante. Pero no los cerros”, explicó Rivera, quien agregó que históricamente los excursionistas han transitado por los alrededores para realizar ascensos.

El jefe comunal también recordó que existen letreros que advierten sobre los riesgos de acercarse a la laguna, debido a la posibilidad de avalanchas. “Ellos tienen puestos esos tremendos letreros, que no solo hablan de peligro, sino que son zonas de muerte, precisamente porque es zona de avalanchas y ellos lo tienen absolutamente restringido”, sostuvo.

Respecto a cómo los montañistas pudieron llegar al lugar, Rivera explicó que "el hotel no tiene rejas, y por el lado está la montaña. Entonces, ojo, ahora está con nieve, es bastante simple, fácil acceder a esos lugares”, señaló. Sin embargo, precisó que el mirador es el punto habilitado para que los visitantes del hotel puedan observar la laguna.

Advertencias antes de la avalancha

Rivera indicó que, según antecedentes preliminares entregados por encargados del hotel, el jefe de seguridad habría advertido directamente a los excursionistas sobre los riesgos.

“Los antecedentes preliminares que nos llegaron ayer en la tarde por parte de las personas encargadas del hotel son que ellos les habían sugerido que anunciaran también su tema en Carabineros”, afirmó.

Finalmente, el alcalde destacó la rápida respuesta de Carabineros, cuyos funcionarios ingresaron al agua para rescatar a los afectados. “Hay que agradecer a la fuerza policial, que llegaron en forma muy rápida, muy, muy rápida”, señaló.

Rivera reiteró que la principal diferencia está en las restricciones del sector: “Está restringido el acceso a la laguna, porque es parte de la propiedad del hotel, pero no el cerro que queda al lado”.

Club Andino confirma nombres de dos víctimas

El Club Andino Pamir confirmó las identidades de dos de sus integrantes que murieron en la avalancha registrada en el sector de la Laguna del Inca, en la comuna de Los Andes, Región de Valparaíso.

Las víctimas fueron identificadas como Magdalena Acuña y Rodrigo Peña, quienes formaban parte del grupo de siete excursionistas que realizaba una actividad de montañismo en las inmediaciones del centro de esquí Portillo cuando fueron alcanzados por un deslizamiento de nieve.

A través de un mensaje de Instagram, la organización lamentó la pérdida de ambos miembros y destacó el vínculo que mantenían con el club. Desde la agrupación señalaron que los fallecidos “destacaron en nuestro club por su espíritu deportivo y compañerismo”.

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