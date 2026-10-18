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Experto en montaña y muerte de tres personas en Laguna del Inca: "Es un sector de avalanchas"

18 oct. 2026 - 09:53 hrs.

El decano de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Central, Uwe Rohwedder, experto en montaña, aseveró que los excursionistas siguieron la ruta al encontrar ruta benigna, pero mencionó que fueron advertidos del peligro. ¡Entrevista!

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