"De lejos se veía el peligro": Testigos relatan momento de la avalancha que dejó tres fallecidos en Laguna del Inca

18 oct. 2026 - 09:31 hrs.

¿Qué pasó?

Un testigo que se encontraba en el mirador de la Laguna del Inca, en las cercanías del Centro de Ski Portillo, relató los momentos en que presenció la avalancha que arrastró a siete montañistas hacia el interior de la laguna, dejando tres fallecidos y cuatro personas heridas.

Lucas explicó que estaba en el lugar tomando fotografías cuando vio a un grupo de personas caminando por la montaña. Según relató, conocía el sector y le llamó la atención el riesgo que implicaba el recorrido que estaban realizando.

“Yo conozco un poco esa parte y el peligro que estaban pasando con las personas allá”, comentó el testigo, quien aseguró que poco después escuchó un ruido y vio cómo la nieve se deslizó hacia el agua.

Tras el desprendimiento, se produjo un momento de silencio y preocupación entre quienes observaban la escena desde el mirador. Minutos después, comenzó a salir una persona de la laguna y luego aparecieron otras dos, mientras llegaban rápidamente equipos de emergencia al sector.

“De lejos se veía el peligro”

El testigo también describió las condiciones del terreno donde se encontraban los excursionistas y advirtió sobre la dificultad para acceder a ese punto de la montaña.

“De lejos se veía el peligro, la inclinación de la montaña y todo eso”, señaló Lucas, quien explicó que el lugar era de muy difícil acceso y que, según su conocimiento, estaba prohibido esquiar en esa zona.

Asimismo, indicó que la nieve se encontraba blanda incluso en el mirador, un sector alejado de la montaña donde ocurrió la avalancha. “Se hundía el pie en la nieve”, relató.

Finalmente, Lucas aclaró que no vio si alguien advirtió a los montañistas sobre los riesgos antes del accidente, porque llegó al lugar cuando el grupo ya se encontraba ahí.

"Nos decían hasta qué punto podíamos pasar"

Karina también se comunicó con Meganoticias Siempre Juntos, donde contó que vio a los montañistas equiparse antes de dirigirse hacia la zona mortal. Según relató, ingresaron por un sector cercano al centro de esquí, pese a que este se encontraba cerrado.

“Entraron por el costado donde está el centro de esquí. Pero estaba cerrado. Entonces ellos entraron por una esquina”, explicó.

La mujer consideró que los excursionistas podrían haber estado al tanto de los riesgos, ya que, según señaló, los guardias del hotel advertían constantemente sobre los peligros de la zona. “En todo momento había guardias que nos decían hasta qué punto podíamos pasar”, sostuvo.

Además, describió que "la nieve estaba muy blanda, uno pisaba y le llegaba hasta la rodilla”, relató.