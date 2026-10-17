Conductor muere tras volcar su vehículo y caer a la ribera del río Maipo en la comuna de Buin

17 oct. 2026 - 21:50 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, un hombre de 29 años perdió la vida luego de que su auto se volcara y cayera a la ribera del río Maipo en la comuna de Buin, al sur de la Región Metropolitana.

Conductor muere tras caer a la ribera del Maipo

De acuerdo a la información preliminar de Carabineros, fue a eso de las 15:00 horas cuando personal de la 15.ª Comisaría se constituyó en la ribera del río Maipo con Puente Viejo, en donde se verificó el accidente de tránsito.

Por causas que se investigan, el automóvil "cayó desde el Puente Viejo hasta la ribera del río Maipo", explicaron en el parte policial.

Lamentablemente, el conductor del vehículo, un hombre de 29 años, "falleció en el lugar producto de sus lesiones".

Además de la policía uniformada, voluntarios de Bomberos y personal del Samu trabajaron en la atención de este siniestro vial.

Por orden del Ministerio Público, la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat) de Carabineros quedó a cargo de las indagatorias para dilucidar la dinámica del accidente.

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