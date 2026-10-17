Avalancha en Laguna del Inca: Senapred reporta número indeterminado de personas atrapadas

17 oct. 2026 - 15:54 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) reportó una avalancha en el sector Laguna del Inca, en las cercanías del Centro de Ski Portillo, en la región de Valparaíso.

De acuerdo al organismo, tras la emergencia "se reporta un número indeterminado de personas atrapadas".

Además, se señaló que "trabajan en el lugar Bomberos, Carabineros con apoyo de una brigada aeropolicial, SAMU, Coordinador del Sistema Integrado Cristo Redentor y personal SENAPRED Regional".

Avalancha en Laguna del Inca

De acuerdo a información de Meganoticias, el hecho habría afectado a un grupo de siete montañistas que ascendía por el sendero rumbo a la cima de Los Tres Hermanos. Al llegar a la península de la Laguna del Inca, se produjo el deslizamiento que arrastró a los siete hacia el interior de la laguna.

Personal de Carabineros concurrió al lugar para verificar la situación y realizar labores de rescate, en coordinación con Bomberos.

Además, se dispuso el estadio municipal para el eventual aterrizaje de un helicóptero del Hotel Portillo.

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