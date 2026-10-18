Búsqueda del último desaparecido en avalancha: Armada desplegará buzos especialistas y vehículos submarinos en Laguna del Inca

18 oct. 2026 - 16:44 hrs.

¿Qué pasó?

La Armada de Chile desplegará personal y equipamiento especializado para apoyar la búsqueda de la última persona que permanece desaparecida en las aguas de la Laguna del Inca, en el sector donde ocurrió el accidente.

El operativo se realiza a requerimiento del Ministerio Público y contempla la participación del Comando de Rescate y Salvataje de la Armada (COMRES), con buzos de salvataje especialistas en operaciones subacuáticas, un vehículo submarino operado remotamente (ROV) y equipamiento de buceo asistido para trabajar en aguas frías.

A estos recursos se sumó personal de la Capitanía de Puerto de San Antonio, que concurrió con un segundo vehículo submarino operado remotamente para reforzar las labores de exploración y búsqueda.

El comandante del COMRES, capitán de fragata Pablo Henríquez, explicó que las condiciones del lugar representan un desafío para el operativo.

“Frente a este escenario, la preparación, la experiencia y las capacidades técnicas especializadas del COMRES permiten a la Armada contribuir en operaciones de alta complejidad y responder ante emergencias de diversa naturaleza, tanto en el ámbito marítimo como en otros puntos del territorio nacional”, señaló.

Armada de Chile

La Armada destacó que el despliegue refleja su capacidad de respuesta y la disposición para movilizar personal y medios especializados cuando sea necesario.

Asimismo, la institución agradeció el "compromiso de los organismos de emergencia" y de las personas que han participado en las labores de búsqueda y rescate, subrayando la importancia del trabajo coordinado.

Finalmente, manifestó su "solidaridad con las familias afectadas" y reafirmó su compromiso de poner sus capacidades humanas, técnicas y operacionales al servicio de quienes lo necesiten.

Todo sobre Avalancha