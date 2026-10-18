Desaparición de María Soledad Baasch: PDI confirma que han encontrado "algunas de sus especies" en la zona de búsqueda

18 oct. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

Continúa la búsqueda de María Soledad Baasch, mujer de 60 años desaparecida en el sector de playa Santa María, en Santo Domingo, región de Valparaíso. Durante esta jornada, equipos de distintas instituciones realizan rastreos en la playa, las dunas y los sectores cercanos al lugar donde fue encontrado su vehículo.

Uno de los antecedentes que forma parte de la investigación corresponde a las cámaras de seguridad del sector. Los registros la sitúan el 8 de octubre, antes de que se denunciara su desaparición, cuando ingresó sola por el acceso a playa Santa María.

Los registros del restaurante cercano y de un condominio ubicado frente al lugar están siendo analizados para establecer cuándo llegó el vehículo y en qué momento descendió María Soledad.

Versión oficial de la policía

En la playa fueron encontrados su teléfono celular y prendas de vestir, especies que están siendo periciadas por la PDI.

Al respecto, la subprefecta Tatiana García Huidobro explicó a Meganoticias Siempre Juntos que "la búsqueda inicia donde se encontró el auto efectivamente, y de ahí se está ampliando el rango conforme a las especies que estamos encontrando... Es aproximadamente de un kilómetro a la redonda”.

Añadió que "hemos hallado algunas de sus especies en la playa, pero el detalle no corresponde darlo ahora... Insisto en que estamos realizando un rastreo con la intención de ubicar a la persona desaparecida".

Para finalizar y ante la pregunta de Luis Ugalde, afirmó que "entre todo el personal que se encuentra acá, somos 50 personas desplegadas para su ubicación".

El operativo reúne a personal de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana de la PDI, las brigadas de Homicidios de Santiago y Valparaíso, la Armada, la Defensa Civil y Bomberos de Santo Domingo y Navidad.

Finalmente, las labores también se concentran en sectores cercanos a una laguna ubicada frente al lugar donde estaba estacionado el automóvil.