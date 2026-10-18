Turista uruguayo destaca seguridad en Chile pese a robos en Valparaíso: "La Jauría" sigue operando
¿Qué pasó?
En medio de la preocupación por los robos que afectan a turistas en Valparaíso, un visitante uruguayo entregó su percepción sobre la seguridad en Chile y aseguró que, hasta ahora, no ha tenido inconvenientes durante su estadía.
“Nosotros venimos de Uruguay, es lo mismo, en la noche en Ciudad Vieja es peligroso, también hay arrebato y hay todo”, señaló al comparar la situación con la de su país.
El hombre también destacó su experiencia recorriendo Santiago y utilizando el transporte público. “No hemos tenido ningún problema. Hemos estado en el Metro, espectacular”, afirmó.Ir a la siguiente nota
Su testimonio se conoce en medio de la preocupación por “La Jauría” de Valparaíso, grupo de adolescentes vinculado a robos por sorpresa contra transeúntes. La inquietud ha aumentado luego de que algunos de los sujetos detenidos por estos hechos quedaran en libertad poco después de su aprehensión.
A esta situación se suman los robos a vehículos estacionados en el sector de Plaza Sotomayor, donde delincuentes han sido captados abriendo automóviles para sustraer especies, afectando también a turistas que visitan la ciudad puerto.
Por su parte, los guías turísticos señalaron que advierten a sus grupos sobre los sectores que requieren mayor precaución, especialmente Cerro Concepción y Plaza Sotomayor, donde recomiendan estar atentos a sus pertenencias durante los recorridos.
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