Turista uruguayo destaca seguridad en Chile pese a robos en Valparaíso: "La Jauría" sigue operando

18 oct. 2026 - 14:00 hrs.

¿Qué pasó?

En medio de la preocupación por los robos que afectan a turistas en Valparaíso, un visitante uruguayo entregó su percepción sobre la seguridad en Chile y aseguró que, hasta ahora, no ha tenido inconvenientes durante su estadía.

“Nosotros venimos de Uruguay, es lo mismo, en la noche en Ciudad Vieja es peligroso, también hay arrebato y hay todo”, señaló al comparar la situación con la de su país.

El hombre también destacó su experiencia recorriendo Santiago y utilizando el transporte público. “No hemos tenido ningún problema. Hemos estado en el Metro, espectacular”, afirmó.

Su testimonio se conoce en medio de la preocupación por “La Jauría” de Valparaíso, grupo de adolescentes vinculado a robos por sorpresa contra transeúntes. La inquietud ha aumentado luego de que algunos de los sujetos detenidos por estos hechos quedaran en libertad poco después de su aprehensión.

A esta situación se suman los robos a vehículos estacionados en el sector de Plaza Sotomayor, donde delincuentes han sido captados abriendo automóviles para sustraer especies, afectando también a turistas que visitan la ciudad puerto.

Por su parte, los guías turísticos señalaron que advierten a sus grupos sobre los sectores que requieren mayor precaución, especialmente Cerro Concepción y Plaza Sotomayor, donde recomiendan estar atentos a sus pertenencias durante los recorridos.

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