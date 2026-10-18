Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal en vivo: Meganoticias Ahora

Nacional

Turista uruguayo destaca seguridad en Chile pese a robos en Valparaíso: "La Jauría" sigue operando

¿Qué pasó?

En medio de la preocupación por los robos que afectan a turistas en Valparaíso, un visitante uruguayo entregó su percepción sobre la seguridad en Chile y aseguró que, hasta ahora, no ha tenido inconvenientes durante su estadía.

“Nosotros venimos de Uruguay, es lo mismo, en la noche en Ciudad Vieja es peligroso, también hay arrebato y hay todo”, señaló al comparar la situación con la de su país.

El hombre también destacó su experiencia recorriendo Santiago y utilizando el transporte público. “No hemos tenido ningún problema. Hemos estado en el Metro, espectacular”, afirmó.

Ir a la siguiente nota

Su testimonio se conoce en medio de la preocupación por “La Jauría” de Valparaíso, grupo de adolescentes vinculado a robos por sorpresa contra transeúntes. La inquietud ha aumentado luego de que algunos de los sujetos detenidos por estos hechos quedaran en libertad poco después de su aprehensión.

A esta situación se suman los robos a vehículos estacionados en el sector de Plaza Sotomayor, donde delincuentes han sido captados abriendo automóviles para sustraer especies, afectando también a turistas que visitan la ciudad puerto.

Lo más visto de Nacional

Por su parte, los guías turísticos señalaron que advierten a sus grupos sobre los sectores que requieren mayor precaución, especialmente Cerro Concepción y Plaza Sotomayor, donde recomiendan estar atentos a sus pertenencias durante los recorridos.

Todo sobre Valparaíso

Leer más de

Notas relacionadas