Bomberos de Los Andes confirma tres personas fallecidas tras avalancha en Laguna del Inca

17 oct. 2026 - 16:11 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, el Cuerpo de Bomberos de Los Andes-Calle Larga confirmó el fallecimiento de tres personas en la avalancha que afectó al sector de Laguna del Inca, en las cercanías del Centro de Ski Portillo de la región de Valparaíso.

Bomberos confirma tres fallecidos tras avalancha

El comandante del Cuerpo de Bomberos le comentó a Meganoticias que la avalancha ocurrió en la cara sur de la laguna, "dejando como resultado, hasta el minuto, tres personas fallecidas y ocho involucradas en total".

"Las personas están siendo evacuadas con helicópteros de la Prefectura Aeropolicial al sector de Los Andes, siendo movilizados también por personal del Samu", agregó al explicar también que dos unidades de rescate atienden la emergencia.

El comandante informó también que "en estos momentos las personas visibilizadas y que han sido encontradas dentro de la emergencia, todas están en poder del Samu en el sector para poder ser trasladadas a Los Andes".

Senapred reportó número indeterminado de atrapados

Previamente, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) explicó que la avalancha en el sector Laguna del Inca se registró alrededor de las 14:45 horas en dicha zona de la comuna de Los Andes.

Además, en su reporte se detalló que, debido al deslizamiento de nieve, "se reporta un número indeterminado de personas atrapadas".

Sin embargo, con la información proporcionada por Bomberos, se puede establecer que en total son ocho las personas involucradas, tres de las cuales están fallecidas.

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