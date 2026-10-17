"Hubo una información errónea": Autoridades rectifican número de personas fallecidas en avalancha en la Laguna del Inca

17 oct. 2026 - 19:00 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, el delegado presidencial regional de Valparaíso, Manuel Millones (UDI), rectificó el número de personas fallecidas en la avalancha en la Laguna del Inca, en el sector cordillerano de la comuna de Los Andes.

Rectifican número de fallecidos por avalancha

Preliminarmente, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó de cuatro personas fallecidas; sin embargo, la autoridad regional rectificó dicha información a la baja.

"Hubo una información errónea desde el Samu que reportó cuatro fallecidos, por eso que esa información que entregó Senapred era incorrecta", comenzó explicando el delegado.

Tras esto, informó que "son tres fallecidos" de un total de siete excursionistas que se vieron afectados por el desprendimiento de nieve.

Millones señaló posteriormente que de los tres fallecidos hay "dos cuerpos rescatados", mientras que el tercero se mantiene sumergido en la laguna, ya que Carabineros no cuenta con equipos que puedan operar a esa profundidad para recuperarlo.

El delegado presidencial reportó también cuatro personas lesionadas, dos que se mantienen hospitalizadas y dos que no quisieron bajar de la montaña.

De acuerdo a Millones, todos los excursionistas cayeron al agua producto de la avalancha, por lo que destacó la labor de la policía uniformada: "Carabineros se arrojó al agua para rescatar a las personas; si no, esto hubiera sido una tragedia peor", dijo.

Delegado no descarta acciones legales

Respecto a las responsabilidades, el delegado presidencial señaló que la expedición habría sido organizada por un club de excursionismo de Santiago y no descartó acciones legales, ya que la autoridad regional hizo las advertencias correspondientes.

"Aquí no se avisó que iban a subir a esta montaña de alto riesgo; estamos hablando de 4 mil metros de altura. Por lo tanto, eso lo tiene que investigar posteriormente el fiscal, las responsabilidades de quienes condujeron o no tuvieron las medidas adecuadas para evitar esta tragedia", sostuvo Millones.

"Claramente hay una responsabilidad, pero eso lo tiene que precisar el fiscal. Hoy día nos importa rescatar a la persona que está fallecida bajo el agua", agregó la autoridad.

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