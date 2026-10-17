Armada confirma que mujer que falleció tras caer al mar en Valparaíso era servidora naval: Tenía dos heridas cortopunzantes

17 oct. 2026 - 18:17 hrs.

¿Qué pasó?

La Armada de Chile confirmó que la mujer encontrada sin vida en la tarde del viernes en la Caleta Portales de la ciudad de Valparaíso era una servidora naval.

Servidora naval fallecida en Caleta Portales

En un comunicado, la institución señaló que "fue auxiliada inicialmente por un pescador artesanal, contando posteriormente con el apoyo de personal de la Policía Marítima y de los equipos de emergencia, siendo trasladada al Hospital Carlos Van Buren, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento".

"Las circunstancias en que ocurrieron los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, encontrándose las diligencias bajo reserva por disposición del Ministerio Público y la Institución brindará el apoyo necesario para que este lamentable hecho sea prontamente esclarecido", añadió.

"La Armada de Chile lamenta profundamente este sensible fallecimiento y expresa sus más sinceras condolencias a la familia, seres queridos y camaradas de la servidora naval, disponiendo el apoyo institucional correspondiente", cerró el comunicado.

Posible intervención de terceros

En tanto, la Fiscalía ECOH de Valparaíso confirmó que se detectaron dos heridas cortopunzantes en el cuello y el tórax de la víctima de entre 30 y 40 años, lesiones que abrieron la hipótesis de una posible intervención de terceros.

En un primer momento se evaluó la posibilidad de un ataque de lobos marinos, pero las lesiones encontradas llevaron a los investigadores a considerar otras causas. El fiscal Germán Klug señaló que "la hipótesis inicial es que fueron realizadas por terceras personas".

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