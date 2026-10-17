Encuentran auto de mujer que está desaparecida hace 7 días: "Si ella estacionó enfrente y entró al restaurante, quedó grabado"

17 oct. 2026 - 11:34 hrs.

¿Qué pasó?

A siete días de la desaparición de María Soledad Baasch, de 60 años, la Policía de Investigaciones (PDI) encontró en la comuna de Santo Domingo el vehículo que habría utilizado para trasladarse desde la Región Metropolitana hasta la costa.

En su interior se habrían encontrado especies personales de la mujer, entre ellas ropa y un teléfono celular, antecedentes que son parte de las diligencias para establecer su paradero.

De acuerdo con la información entregada por la PDI, la mujer perdió contacto con sus familiares el 8 de octubre.

“En base a las indagatorias, se logró establecer que la presunta víctima arrendó un vehículo en la Región Metropolitana, trasladándose posteriormente hasta la comuna de Santo Domingo, específicamente hasta la Playa Santa María del Mar, lugar donde fueron halladas especies personales de ella”, señaló la subcomisaria de la PDI Nicole Maffet.

Desde la institución agregaron que “se continúan las diligencias investigativas tendientes a dar con el paradero de la presunta víctima”.

El vehículo, un Peugeot 208 híbrido, fue encontrado estacionado en las cercanías de la playa, próximo a restaurantes y a un recinto privado.

Restaurante cercano al vehículo entregó registros a la PDI

A pocos metros del lugar donde fue encontrado el vehículo se encuentra el restaurante Sta Pizza, cuyo dueño, Óscar Tapia, confirmó que personal de la PDI acudió al local.

“Vino Investigaciones el día miércoles en la noche solicitando básicamente el registro de las cámaras”, relató. El comerciante explicó que cuentan con dispositivos que registran el perímetro del recinto y que podrían aportar antecedentes a la investigación.

“Si ella estacionó enfrente y entró al restaurante, quedó grabado”, sostuvo. Sin embargo, precisó que se trata de un proceso investigativo y que, por ahora, no tienen mayores antecedentes.

Entre las diligencias que desarrolla la PDI está el levantamiento de registros audiovisuales y la revisión de cámaras de seguridad del sector, con el objetivo de establecer cuáles fueron los movimientos de la mujer después de dejar el automóvil en el lugar.

La investigación está a cargo de la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana de la PDI. Hasta el momento, las diligencias continúan para establecer qué ocurrió con María Soledad Baasch y dar con su paradero.