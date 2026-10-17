Tres detenidos y droga incautada dejó operativo en Bajos de Mena: Uno de los sujetos tenía 14 años

17 oct. 2026 - 07:32 hrs.

¿Qué pasó?

Un operativo de Carabineros en el sector de Bajos de Mena, en Puente Alto, terminó con tres personas detenidas, entre ellas un adolescente de 14 años. El procedimiento permitió incautar droga dosificada, una pistola de fantasía, munición, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

El procedimiento fue realizado por personal de la 30.ª Comisaría de Radiopatrullas e Intervención Policial, pasadas las 20:30 horas, en el marco del reforzamiento de los servicios preventivos en la zona.

De acuerdo con los antecedentes, mientras los funcionarios efectuaban patrullajes preventivos, detectaron a tres individuos, dos de los cuales presuntamente realizaban una transacción de papelillos que contenían una sustancia polvorienta con características similares a la pasta base de cocaína.

Al advertir la presencia policial, el tercer individuo arrojó al suelo un objeto tipo pistola, lo que motivó la intervención de Carabineros y la detención de los tres involucrados.

Tras el procedimiento, los funcionarios incautaron 151 papelillos con una sustancia de características similares a la pasta base de cocaína, una pistola de fantasía, un cartucho calibre 12, cuatro teléfonos celulares y $51.550 en efectivo.

Los detenidos corresponden a dos adultos y un adolescente de 14 años. Todos fueron trasladados hasta la unidad policial correspondiente, junto con las especies incautadas, para continuar con el procedimiento de rigor.

Los hechos estarían asociados a infracciones a la Ley n.º 20.000, al artículo 445 y al porte de munición, conforme a los antecedentes informados.