Circulaba en bicicleta y recibió 16 disparos: Prisión preventiva para imputado por brutal crimen en Macul

17 oct. 2026 - 03:00 hrs.

¿Qué pasó?

En prisión preventiva quedó un hombre de 48 años por su presunta participación en un homicidio ocurrido la noche del pasado lunes en la comuna de Macul, Región Metropolitana.

El crimen afectó a un chileno de 36 años que circulaba en bicicleta cerca de las 23:30 horas por la población Chacarillas.

En la intersección del pasaje Santa Sara con avenida San Vicente de Paul, tres sujetos descendieron de un taxi y le dispararon en 16 ocasiones.

La víctima fue trasladada por cercanos a bordo de una micro hasta el Hospital Luis Tisné, en donde falleció a las 00:30 horas del día siguiente.

Los otros dos involucrados no han sido ubicado

La investigación fue encabezada por la Fiscalía ECOH Metropolitana y la Brigada de Homicidios de la PDI, cuyas diligencias permitieron identificar el vehículo utilizado en el ataque.

Con el análisis de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos, se logró identificar al conductor del taxi, quien también sería su propietario.

Según los antecedentes policiales, el detenido reconoció su participación en los hechos. Los otros dos involucrados fueron identificados, pero aún no han sido ubicados.

Desde la Policía de Investigaciones (PDI) declararon que el crimen podría deberse a rencillas vinculadas al tráfico ilícito de drogas.

El imputado fue formalizado ante el 13.º Juzgado de Garantía de Santiago por homicidio calificado y porte ilegal de arma de fuego. Tras decretarse su cautelar, el tribunal fijó un plazo de investigación de 140 días.