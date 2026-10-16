Violento ataque a Cesfam de Puente Alto deja daños avaluados en $30 millones: Recinto estará cerrado este viernes

16 oct. 2026 - 06:23 hrs.

Un grupo de sujetos ingresó durante la madrugada de este viernes a un Cesfam del sector Bajos de Mena, de la comuna de Puente Alto, donde ocasionó daños y obligó a los trabajadores a esconderse.

El hecho ocurrió pasadas las 00:30 horas, en medio de una manifestación de alrededor de 40 personas por la notificación de desalojo de la Villa Volcán II. Tras lo ocurrido, el recinto cerró sus puertas y se dispuso la realización de diligencias por parte de la BICRIM. Este viernes el Cesfam se mantendrá cerrado.

Preliminarmente, se avaluan daños de 30 millones de pesos. Además, un guardia del recinto resultó lesionado.

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