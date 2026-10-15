Operación "Los del 30": Detienen a 13 imputados y allanan celda de presunto líder de estructura criminal

15 oct. 2026 - 08:36 hrs.

¿Qué pasó?

Trece personas fueron detenidas en el marco de la denominada Operación "Los del 30", procedimiento que permitió desarticular una estructura criminal que operaba en el sector sur de la Región Metropolitana y que es investigada por delitos de tráfico de drogas, porte de armas y lavado de activos.

La banda, cuyos integrantes se apodaban "Los 30", operaba principalmente en comunas como La Pintana, San Bernardo y El Bosque. Según los antecedentes preliminares, sus integrantes habrían causado temor entre los vecinos mediante disparos al aire.

Entre los detenidos hay dos ciudadanos venezolanos en situación migratoria irregular y dos menores de edad.

Allanamientos e incautaciones

El operativo contempló el allanamiento de 11 domicilios, además de procedimientos al interior del centro penitenciario REPAS, donde se encuentra recluido el presunto líder de la estructura criminal por un delito de homicidio. En el recinto también se allanó su celda y otras cuatro dependencias.

Durante las diligencias se incautaron cerca de un kilo de droga, municiones de guerra, armamento y otras especies vinculadas a la investigación.

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