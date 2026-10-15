Detienen a peligrosa banda de menores de edad que asaltó camión que repartía electrodomésticos en San Bernardo

15 oct. 2026 - 03:00 hrs.

¿Qué pasó?

Una peligrosa banda, con dos integrantes menores de edad, fue detenida por Carabineros, luego que la mañana del miércoles protagonizara un robo con violencia a un camión repartidor de una empresa de tecnología en la comuna de San Bernardo.

El asalto ocurrió a eso de las 10:45 horas, en la intersección de Santa Mercedes con Quebrada Las Vizcachas. En ese lugar, mientras el conductor y el peoneta del camión entregaban productos a un cliente, fueron abordados por los delincuentes.

El grupo, compuesto por una mujer de 16 años y dos hombres de 17 y 18 años, intimidó a las víctimas con una pistola para apoderarse del vehículo y su valiosa carga, dándose a la fuga. Los afectados de inmediato hicieron la denuncia a Carabineros.

Operativo dejó tres detenidos

Tras ser alertados, personal policial inició una intensa búsqueda que los llevó hasta el cruce de Santa Mercedes con Ernesto Riquelme. Allí lograron ubicar a los sospechosos: una mujer y dos hombres, uno de los cuales empuñaba un objeto similar a un arma de fuego.

Al percatarse de la presencia de las patrullas, los tres involucrados huyeron a pie e ingresaron a un block de departamentos en el pasaje Quebrada Las Vizcachas. Sin embargo, Carabineros también entró al inmueble y redujo a los fugitivos.

"Personal policial logró dar con el vehículo de carga. En el lugar, se sorprendió en flagrancia a tres individuos, uno de los cuales portaba un objeto a la altura de su cintura con las características de un arma de fuego", señaló el teniente Benjamín Sepúlveda.

"Los sujetos intentaron darse a la fuga entrando a un inmueble cercano. Con base a la flagrancia del delito, Carabineros ingresó al domicilio, deteniendo a la totalidad de los imputados. Se constató que uno de ellos mantenía una orden de detención vigente por el delito de robo por sorpresa", agregó.

Como resultado del procedimiento, se recuperó la totalidad de las especies sustraídas, correspondientes en su mayoría a electrodomésticos, avaluados en una cifra cercana a los $14 millones.

Asimismo, se incautó un arma de fantasía tipo pistola utilizada para la intimidación de las víctimas y elementos asociados al delito.