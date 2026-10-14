Cae ladrón apodado "El Chispa" en San Joaquín: Robaba motores de scooters eléctricos para vender su cobre

14 oct. 2026 - 03:20 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 30 años fue detenido por Carabineros en la comuna de San Joaquín, Región Metropolitana, tras ser acusado de robar motores de scooters eléctricos.

De acuerdo a la policía, el delincuente, apodado "El Chispa", sustraía las especies para extraer sus piezas de cobre y venderlas en el mercado informal.

Transeúntes hicieron la denuncia

El mayor Óscar Llantén, de la 50.ª Comisaría San Joaquín, informó que el hombre fue capturado en la intersección de avenida Las Industrias con Pedro Alarcón.

Según la autoridad, fueron los mismos transeúntes quienes hicieron la denuncia al verlo sacando los motores de los vehículos en plena vía pública.

El individuo utilizaba un martillo para golpear y desprender las piezas, maniobra que realizaba a la vista de quienes circulaban por el sector.

Al momento de su detención llevaba cuatro motores dentro de un bolso, junto con herramientas que presuntamente empleaba para cometer los robos.

Vendía el cobre de los motores para comprar droga

"Este sujeto, además, tiene dos aprehensiones anteriores: una, por el delito de robo en lugar habitado, además de porte de arma blanca", señaló el mayor Llantén.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el objetivo era vender el cobre de los motores robados para comprar droga.